Quelle politique étrangère pour l’Arménie ?, par Mooshegh Abrahamian

Pendant 30 ans, les apparatchiks de Poutine, au lieu de préparer l’Arménie à l’inévitable agression turco-azérie, ont préféré détourner l’argent destiné à l’équipement et à la modernisation de l’armée, pendant que l’ennemi ne cessait de se renforcer et de clamer que la guerre seule pourrait faire entendre raison à « l’occupant » arménien. Les tirs de sniper quotidiens, sans réponse dissuasive arménienne, apportaient leur lot de morts et de blessés. Avec un aplomb incroyable, Kotcharian est venu expliquer à la télé que la guerre avait été provoquée par les « fautes diplomatiques » de Pachinian. Celui-ci aurait « fermé la porte à toute négociation », « obligeant » l’ennemi à se résoudre à la seule alternative possible, la guerre. En fait, Kotcharian et Sargsian étaient dans une impasse. Ils savaient que l’acceptation du « plan de Poutine » tel qu’il s’est révélé lors du cessez-le feu équivaudrait pour eux à une condamnation populaire massive. C’est pourquoi Poutine ne le leur a pas imposé car il savait qu’il perdrait instantanément le Sud-Caucase.

L’arrivée de Pachinian a « débloqué » la situation. Poutine donne son feu vert à Erdogan et Aliyev pour l’attaque et il attend – 45 jours- que la situation sur le terrain lui permette d’imposer une ligne de cessez-le-feu peu ou prou équivalente à son plan présenté en 2013 à Kazan et l’Arménie est mise devant le fait accompli !! Quatre cerises sur son gâteau : 1) pour les pauvres Arméniens d’Artsakh les Russes apparaissent comme leur seule défense, 2) Pachinian est affaibli et les dinosaures peuvent envisager leur retour, 3) ce qui reste de l’Artsakh est quasiment sous protectorat russe. La dernière cerise est le rapprochement stratégique qu’il suggère à Erdogan. Une espèce de gentleman’s agreement lui ouvrant la porte de l’Asie Centrale en échange de l’abandon de l’Otan par la Turquie et de son intégration dans le système de défense russe.

Cette perspective est d’autant plus alléchante pour les Turcs que l’Occident n’a pas grand-chose à leur proposer et que les risques de confrontation augmentent.

L’Arménie n’a rien à attendre de l’Occident vu son comportement pendant la guerre d’automne.

Miser sur l’extrême orient.

En premier lieu sur la Chine qui a montré son intérêt en créant à Erevan un site diplomatique impressionnant. La 2e puissance économique mondiale a signé un contrat « stratégique » d’investissements avec l’Iran voisin d’un montant de 450 milliards de $ !!!

Rien n’empêche de poursuivre la « nouvelle route de la soie » jusqu’en Arménie !!! S’implanter massivement en Arménie sera aussi stratégiquement très judicieux pour les Chinois qui montreront aux Turcs que si ces derniers les chatouillent à propos des Ouïghours, ils sont présents dans un pays au lourd contentieux avec eux : le génocide non reconnu et la spoliation territoriale !!

Le Viet-Nam connaît une croissance extraordinaire, encore de 3% en 2020 malgré COVID !!

La Corée du Sud pourrait être de la fête avec notamment Samsung et KIA motors.

L’Inde, sa proximité civilisationnelle – ses langues indo-européennes-, son développement économique fulgurant, son face-à-face permanent avec le Pakistan (qui a fait partie de l’axe d’agression contre l’Arménie) doit devenir aussi un partenaire stratégique.

Tous ces pays contribueront à faire de l’Arménie un leader dans les nouvelles technologies.

La diaspora.

Véritable pépite inexploitée du temps des dinosaures. Pachinian veut en faire le levier de la résurrection de l’Arménie. Grâce à son talent, à son énergie, elle a déjà montré son utilité pendant la guerre. Elle dynamisera demain un pays qui a tous les atouts pour devenir un pôle économique régional.

Mooshegh Abrahamian. Venasque le 31/01/2021