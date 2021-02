Le représentant de RSF en Turquie de retour au tribunal pour « terrorisme »

Istanbul, 3 fév 2021 (AFP) - Un nouveau procès du représentant en Turquie

de l’ONG Reporters sans frontières (RSF) et de deux autres défenseurs des

droits humains accusés de « propagande terroriste » s’est ouvert mercredi à

Istanbul, leurs soutiens dénonçant une affaire « politique ».

Inlassable défenseur de la liberté de la presse, Erol Önderoglu,

représentant de RSF en Turquie, risque jusqu’à 14 ans et demi de prison pour

avoir participé à une campagne de solidarité avec Özgür Gündem, un quotidien

fermé en 2016 car accusé de liens avec la rébellion kurde.

L’écrivain et journaliste Ahmet Nesin et la présidente de la Fondation des

Droits de l’Homme, Sebnem Korur Fincanci, sont également visés par la même

accusation dans ce procès.

Ces trois figures majeures de la société civile avaient été acquittées en

2019 à l’issue d’un long procès en lien avec cette affaire. Mais une cour

d’appel a cassé cette décision l’an dernier, d’où la tenue d’un nouveau procès.

Avant l’audience, quelques dizaines de partisans des trois prévenus se sont

rassemblés devant le tribunal de Caglayan, à Istanbul, pour exprimer leur

solidarité, a constaté un reporter de l’AFP.

Rejetant des accusations « absurdes », M. Önderoglu a estimé que cette

procédure judiciaire était une forme de « harcèlement » visant à intimider la

presse et la société civile.

« Ce procès aujourd’hui est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes », a

déclaré à l’AFP M. Önderoglu, âgé de 51 ans.

Lundi, 17 organisations de défense de la liberté de la presse, dont RSF,

avaient appelé les autorités turques à abandonner les accusations, dénonçant

un « acharnement judiciaire ».

M. Önderoglu et les deux autres prévenus sont également accusés d’"apologie

du crime« et »incitation au crime".

L’arrestation de M. Önderoglu en juin 2016 et les poursuites engagées

contre lui avaient entraîné une vague de protestations en Turquie et à

l’étranger.

Mardi, le consul général de France à Istanbul, Olivier Gauvin, ainsi que

des diplomates d’autres pays européens étaient présents à l’audience.

Le gouvernement islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan est

régulièrement accusé de museler la presse indépendante en Turquie.

Après une tentative de coup d’Etat en 2016, les autorités turques ont lancé

une répression tous azimuts, arrêtant des dizaines de journalistes et fermant

plusieurs médias.

La Turquie occupait la 154e place sur 180 au classement 2020 de la

liberté de la presse établi par RSF.