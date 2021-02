Les Arméniens, un peuple abandonné ?

© Antoine Agoudjian



La Fondation Boghossian vous propose une conférence en ligne le jeudi 25 février à 19h.

Vous avez envie de comprendre ce qui se passe dans le Haut-Karabakh ? Vous avez envie de comprendre ce que vivent les Arméniens après une guerre de 44 jours dans ce territoire où ils sont majoritaires, qu’ils considèrent comme le leur, mais qui est disputé par l’Azerbaïdjan ? La guerre s’est terminée le 9 novembre dernier par un cessez-le-feu dont l’Azerbaïdjan soutenu par la Turquie sort grand vainqueur. Les Arméniens, eux, sont les grands perdants. Comme toujours ?

Nous vous invitons à entendre une voix empreinte d’émotion pour éclairer le vécu des Arméniens. Le photographe Antoine Agoudjian vient de passer trois mois dans le Haut-Karabakh et rapporte des clichés surprenants – on pourrait croire des peintures – qu’il commentera pour nous lors d’une conversation avec le journaliste Paul Germain.

Antoine Agoudjian est français d’origine arménienne. Petit fils de rescapés du génocide de 1915. Il est retourné à de multiples reprises sur les lieux de l’histoire de son peuple, et a publié il y a cinq ans le très beau livre Le Cri du Silence (Flammarion) consacré à la mémoire arménienne marquée par le génocide de 1915. Son tout récent séjour dans l’Artsakh – le nom arménien du Haut-Karabakh depuis l’Antiquité – a donné lieu à plusieurs reportages dans le Figaro Magazine. Mais Antoine Agoudjian ne s’intéresse pas qu’aux Arméniens. Ces dernières années, il a voulu photographier d’autres peuples dont on oublie les combats et les souffrances. Par exemple les Kurdes qu’il désigne comme ‘les Arméniens d’aujourd’hui’ car ils risquent, selon lui, de subir le même sort que les Arméniens en 1915.

Paul Germain, ex-présentateur du journal télévisé et d’émissions de débat comme l’Ecran Témoin à la RTBF, est aujourd’hui correspondant de TV5MONDE à Bruxelles.