Où va le Liban ?

Farah Kassem, image du film ‘We are inside’, (en production)

La Fondation Boghossian propose une conférence en ligne le Jeudi 11 février à 19h

Le pays du Cèdre accumule les crises depuis près de 50 ans. Après quinze ans de guerre civile, les Libanais alternent entre espoir et chaos, renaissance et effondrement. Crise politique, crise économique, crise sociale, comment les Libanais traversent les épreuves dans les domaines de la politique intérieure (système essoufflé, corruption des élites) et de la politique étrangère (guerres voisines, terrorisme djihadiste, déstabilisation) ?

La politiste Myriam Benraad et l’historienne Jihane Sfeir, toutes les deux spécialistes du monde arabe contemporain évoquent le sujet lors d’une conversation avec Gaïdz Minassian.

Myriam Benraad est politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeure associée en relations internationales à l’Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI) et auteure, entre autres publications, de Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux (Paris, Le Cavalier Bleu, 2020), Jihad : des origines religieuses à l’idéologie. Idées reçues sur une notion controversée (Paris, Le Cavalier Bleu, 2018) et L’État islamique pris aux mots (Paris, Armand Colin, 2017).

Jihane Sfeir est historienne, enseignante chercheure à l’Université libre de Bruxelles, elle est fondatrice et responsable de l’Observatoire des Mondes Arabe et Musulman de la Maison des Sciences Humaines. Spécialiste du monde arabe contemporain, elle est rattachée au REPI (Recherche en Enseignement et Politique Internationale) et enseigne l’histoire contemporaine du monde arabe, l’empire ottoman et les relations entre l’Europe et le monde arabe. Ses recherches et publications portent sur les réfugiés palestiniens, les archives, l’histoire et la mémoire dans le monde arabe avec une attention particulière pour le Liban et la guerre civile.

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont L’exil palestinien au Liban : le temps des origines 1947-1952 (IFPO/Karthala, Beyrouth/Paris, 2008) ou encore La liberté académique : principes, enjeux et menaces (Presses de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2020) coécrit avec Vanessa Frangville, Aude Merlin et P-E. Vandamme.

Gaïdz Minassian est journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris.