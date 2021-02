Les prix des denrées alimentaires montent en flèche

Les prix des denrées alimentaires en Arménie ont augmenté en moyenne de 6,4 % sur un an en janvier, selon les données du gouvernement.

Un rapport mensuel publié par le Comité des statistiques du gouvernement arménien fait état d’augmentations particulièrement drastiques des prix des denrées alimentaires essentielles importées, telles que l’huile de cuisson et le sucre. Ils ont augmenté de plus de 40% depuis janvier 2020.

Les prix du pain, des produits laitiers et des œufs ont augmenté d’environ 8 %, toujours selon le Comité des statistiques. Il a également signalé une augmentation d’environ 10 % du coût des fruits et légumes principalement cultivés en Arménie.

La viande et les produits qui en sont issus étaient les seules denrées alimentaires qui ne sont essentiellement pas devenues plus chères depuis janvier 2020, d’après les statistiques officielles.

Par conséquent, l’inflation des prix à la consommation dans le pays a atteint 4,5% le mois dernier, selon le rapport du comité, dépassant ainsi l’objectif annuel de 4% fixé par le gouvernement pour 2021. Elle avait déjà augmenté de manière significative en décembre.

Afin de freiner l’inflation plus élevée que prévu, la Banque centrale d’Arménie a relevé son taux directeur à deux reprises depuis le 15 décembre.

La flambée des prix alimentaires a été causée en partie par une dépréciation majeure du dram arménien. La monnaie nationale a perdu plus de 7% de sa valeur nominale par rapport au dollar américain au cours de l’année écoulée.

La poussée semble également refléter une tendance mondiale. Dans un rapport récent, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a révélé que les prix mondiaux des denrées alimentaires avaient augmenté en novembre pour atteindre leur plus haut niveau en six ans. Il a décrit la pandémie de Coronavirus comme « un facteur important des niveaux d’insécurité alimentaire mondiale ».

La pandémie a été le principal facteur à l’origine d’une contraction estimée à 8% du PIB de l’Arménie en 2020.