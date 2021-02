Premier contact de haut niveau entre la Turquie et l’administration Biden

La Turquie et les Etats-Unis ont exprimé mardi la volonté d’œuvrer pour établir des relations « fortes » lors de la première prise de contact de haut niveau entre Ankara et la nouvelle administration américaine de Joe Biden, selon l’agence étatique turque. Le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin et le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan ont exprimé lors d’un entretien téléphonique « la volonté d’établir des relations fortes, durables et constructives entre les deux pays dans la période qui s’ouvre », a indiqué Anadolu. Lors de cet appel, le premier du genre entre haut (...)