Dvin a fêté sa première victoire en playoffs du championnat régulier

Les matchs de quart de finale du championnat arménien régulier de basket-ball ont commencé.

Dans le match d’ouverture « Dvin » a concouru avec le CSKA. « Dvin » avait un avantage au premier quart, mais ne l’a pas conservé au deuxième. Après une longue pause, le CSKA a obtenu un petit avantage, qu’il n’a cependant pas conservé à la fin. « Dvin » a pris l’avantage avec 10 points sur le CSKA avec un score de 75:65. Le basketteur le plus productif du match est Jordan Watson de « Dvin », qui a marqué 31 points.

Selon les résultats du championnat régulier, 6 équipes ont remporté le droit de participer aux Playoffs de la VBET A-League, dont 4 - CSKA, Erebuni, Urartun, Dvin - commenceront le combat dès le tour final, et les 2 équipes avec les meilleurs résultats - Mad Foxes rejoindra Vahakni City en demi-finale. Dans les phases préliminaires des playoffs, la série durera jusqu’à 4 victoires, en finale - 5 victoires, de plus, les résultats du 3e et 4e tour du championnat régulier sont pris en compte.

ARMENPRESS