L’ONU fournit 2 millions USD aux villes du Haut-Karabagh touchées par la guerre

L’ONU a fourni une aide financière de 2 millions de dollars aux personnes déplacées à l’intérieur et autour du Haut-Karabagh et aux communautés touchées en Arménie, a informé le site officiel de l’ONU Arménie.

’’ L’ONU en Arménie a rapidement mobilisé une réponse et, à partir de début octobre, a commencé à compléter le soutien humanitaire du gouvernement fourni par dix municipalités prioritaires ainsi que le ministère du Travail et des Affaires sociales aux personnes déplacées. Le système des Nations Unies a mis en place une structure avec cinq groupes de travail thématiques sous la direction générale du Bureau du Coordonnateur résident et avec le soutien du HCR, pour coordonner les efforts des Nations Unies et des partenaires humanitaires, en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales et municipales. L’équipe de pays des Nations Unies en Arménie a discuté du programme d’appui de l’ONU avec le Vice-Premier Ministre Grigoryan et le Ministre des affaires étrangères Ayvazyan les 9 et 21 décembre respectivement, notant le partenariat étroit avec le gouvernement et les municipalités.

L’ONU, avec ses partenaires donateurs, a fourni un soutien pour une gamme de besoins critiques pour ces communautés déplacées et hôtes ’’, lit-on dans la déclaration.