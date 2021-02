Le ministère artsakhiote des Affaires étrangères dénonce la présence de forces étrangères sur les territoires occupés de l’Artsakh promouvant l’idéologie du pan-turquisme

Les intentions du Parti du mouvement nationaliste turc et de son organisation ultranationaliste affiliée, les « Loups gris » de mettre en œuvre des projets dans les territoires occupés de la République d’Artsakh, en particulier dans la ville de Chouchi, suscitent nos plus vives préoccupations.

La présence de forces étrangères sur les territoires occupés de l’Artsakh, promouvant l’idéologie du pan-turquisme et de xénophobie et recourant à la terreur comme principal moyen d’atteindre leurs objectifs, constitue une grande menace non seulement pour la République d’Artsakh, mais aussi pour la sécurité régionale.

Le soutien apporté par les hauts dirigeants de la Turquie et de l’Azerbaïdjan pour la mise en œuvre de leurs projets à Chouchi témoigne de la volonté d’Ankara et de Bakou de créer des foyers de tensions dans la région et de saper les efforts de la communauté internationale en vue d’un règlement pacifique, global et juste du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh.

L’envoi de forces ultranationalistes d’extrême droite dans les territoires occupés de la République d’Artsakh, ainsi que l’emploi de terroristes internationaux pendant l’agression armée contre l’Artsakh, sont des maillons de la même chaîne dans la politique expansionniste de la Turquie envers non seulement l’Artsakh et le Caucase du Sud, mais aussi dans les régions voisines.

Cette politique de la Turquie et de l’Azerbaïdjan nécessite une condamnation la plus sévère et des mesures immédiates appropriées pour prévenir et réprimer de telles initiatives de la part de la communauté internationales via ses organisations et structures spécialisées.