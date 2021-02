Le ministère des Affaires étrangères appelle tous les pays et organisations à garder raison dans leurs déclarations sur le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Artsakh

Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh a appelé tous les pays et organisations à être extrêmement prudents et corrects dans leurs déclarations sur le conflit Azerbaïdjan-Artsakh.

"Récemment, nous avons assisté à une campagne d’information de l’Azerbaïdjan, qui, dans un effort pour démontrer le soutien international présumé à l’agression armée turco-azerbaïdjanaise contre l’Artsakh, diffuse des messages de félicitations de la part de représentants de certaines organisations internationales et cercles politiques d’un certain nombre de pays. sur la « libération » des territoires dits « occupés » par l’Azerbaïdjan », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

« Laissant de côté la question de la crédibilité de ces déclarations, nous jugeons néanmoins nécessaire de noter une fois de plus que l’agression armée déclenchée en septembre 2020 par l’Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie et avec la participation de terroristes internationaux contre la République d’Artsakh a conduit à de nombreuses souffrances : des milliers de citoyens innocents de nationalité arménienne ont été tués et blessés, des centaines sont portés disparus, sont maintenant en captivité, sont devenus des otages, ont été soumis à la torture, à des traitements inhumains et dégradants, et le patrimoine culturel arménien est en train d’être détruit » dit la déclaration.

Le Ministère demande à tous les pays et organisations d’être extrêmement prudents et corrects dans leurs déclarations sur le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Artsakh, afin d’éviter les déclarations qui pourraient nuire aux efforts internationaux pour le règlement global du conflit, le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi que blesser les sentiments de milliers de personnes.

« L’étiquette diplomatique ne peut et ne doit pas servir de base à des déclarations qui peuvent être envisagées dans le contexte de la légitimation et de la consolidation de l’occupation des territoires de la République d’Artsakh et de la justification d’actes internationalement illicites », a conclu le ministère.