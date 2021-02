L’Initiative Aurora soutient la création d’un Digital Matenadaran

L’Initiative Humanitaire Aurora a alloué une subvention de 10 000 $ US au Matenadaran, le dépôt national de manuscrits anciens Mesrop Mashtots, pour l’aider à créer un Digital Matenadaran et à présenter sa principale salle d’exposition en ligne.

Ce nouveau projet donnera aux visiteurs l’occasion de faire une promenade virtuelle dans le hall central de l’un des plus grands musées du monde de manuscrits arméniens. Digital Matenadaran, prévu pour occuper une nouvelle section sur le site Web du Matenadaran , sera conçu comme une exposition virtuelle avec à la fois du texte et des descriptions audio.

Il permettra aux utilisateurs de se promener virtuellement dans l’exposition et d’étudier plus de 100 objets de trésors manuscrits, y compris des échantillons exclusifs de miniatures arméniennes, présentés en copies numérisées haute résolution avec des options de zoom avant.

« Il n’est plus possible d’imaginer nos vies sans utiliser les hautes technologies. Les plus grands musées du monde accordent une attention particulière à l’organisation d’expositions et d’expositions interactives, qui seraient également disponibles sur des plateformes en ligne. Ce projet est une autre étape importante dans la vulgarisation du riche patrimoine culturel conservé au Matenadaran par le biais de la plate-forme numérique et le rendant plus disponible au monde. Et dans cette entreprise importante, nous avons l’Initiative humanitaire Aurora à côté de nous », a déclaré Vahan Ter-Ghevondyan, directeur de Matenadaran.

Le nouveau projet, Digital Matenadaran, permettra aux gens du monde entier de se promener virtuellement dans les expositions tout en obtenant des descriptions perspicaces fournies en plusieurs langues et accompagnées de musique arménienne médiévale en arrière-plan.

« Au cours des cinq années écoulées depuis le lancement de l’Initiative humanitaire Aurora, cela a toujours été un honneur de soutenir le Matenadaran. Aurora a été fondée au nom des survivants du génocide arménien, et la promotion du patrimoine et de l’histoire arméniens reste l’une des valeurs fondamentales de son programme. Alors que la pandémie de coronavirus affectait les musées du monde entier, la mise en ligne et la conservation d’expériences virtuelles sont devenues essentielles pour maintenir un lien significatif avec les visiteurs. Aurora est ravie de pouvoir aider le Matenadaran dans cette entreprise si nécessaire », a noté Vartan Gregorian, co-fondateur de l’Initiative humanitaire Aurora.

Il s’agit de la cinquième subvention d’Aurora au Matenadaran, allouée dans le cadre du programme Aurora Grants et conformément à la loi sur la mémoire. Grâce aux subventions Aurora, les descendants des survivants du génocide arménien cherchent à honorer la mémoire des sauveurs de leurs ancêtres en soutenant des initiatives éducatives et en préservant le patrimoine arménien tout en favorisant la sensibilisation aux efforts humanitaires et à l’histoire arménienne.

En 2015, des fonds d’Aurora ont permis au Matenadaran d’acheter un scanner spécial pour numériser des manuscrits. Plus de 4324 manuscrits, documents d’archives et livres anciens ont été numérisés à ce jour grâce à cet équipement. La subvention de 2016 a financé la formation de dix guides en Allemagne, tandis qu’en 2017-2020, Aurora a aidé le Matenadaran à organiser plus de 50 conférences pour des universitaires et des chercheurs et à créer une carte interactive de la scriptoria arménienne tout en soutenant ses autres programmes éducatifs et académiques.