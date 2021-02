L’ONU débloque 2 millions de dollars pour une aide humanitaire vitale aux personnes touchées par la guerre en Arménie

L’Organisation des Nations Unies a débloqué 2 millions de dollars pour la fourniture d’une aide humanitaire vitale aux personnes qui ont cherché refuge en Arménie à la suite du récent conflit dans et autour du Haut-Karabakh. Ces fonds appuieront immédiatement le plan d’intervention interinstitutions pour l’Arménie lancé la semaine dernière, qui décrit les besoins en ressources de l’ONU et des partenaires humanitaires pour répondre aux besoins critiques de ces populations déplacées et hôtes.

L’année dernière, six semaines de combats dans la région du Haut-Karabakh se sont terminées par une déclaration trilatérale de cessez-le-feu le 9 novembre, après que plus de 90 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été déplacées vers l’Arménie.

« Les Nations Unies ont commencé à soutenir les personnes forcées de fuir leurs maisons au début du conflit et continueront tant que les gens resteront vulnérables », a déclaré le Coordonnateur résident des Nations Unies en Arménie, Shombi Sharp. L’ONU s’est engagée à soutenir et à assurer la protection, en particulier des femmes, des hommes, des filles et des garçons du Haut-Karabakh et des environs qui se trouvent en Arménie et qui ont été touchés par le récent conflit.

Le financement du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) aidera à fournir une assistance prioritaire aux personnes se trouvant dans des situations de type réfugié et aux communautés d’accueil. Fourni par le HCR, l’UNICEF et l’OIM, ce programme comprendra une aide à la protection pour garantir que tous les groupes vulnérables, en particulier les enfants, aient accès aux écoles, au soutien psychosocial et aux services de santé primaires, ainsi qu’à des abris et à une assistance en produits non alimentaires pour supporter l’hiver. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées bénéficieront d’une assistance vitale au fur et à mesure que le financement sera déboursé.

Le plan de réponse augmente le soutien déjà fourni depuis le début du conflit. D’octobre à décembre 2020, les agences des Nations Unies et leurs partenaires ont distribué plus de 33330 articles non alimentaires, y compris des articles de literie, des serviettes, des articles d’hygiène et des articles ménagers, en plus de fournir 1000 lits pliables, des services de soutien psychosocial aux femmes et aux enfants et couvrant les coûts des services publics de 64 abris collectifs. Quelque 11 500 enfants d’âge scolaire, actuellement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire en Arménie, ont également reçu une assistance. En outre, des centaines de tonnes d’aide alimentaire ont été fournies à environ 18 000 personnes chaque mois, ainsi qu’un certain nombre d’autres actions.

Le Plan d’intervention interinstitutions pour l’Arménie a été lancé la semaine dernière, sous la direction conjointe du Coordonnateur résident des Nations Unies et du HCR, l’équipe de pays des Nations Unies, avec des ONG partenaires. Le plan d’intervention implique 36 partenaires humanitaires et 188 projets dont les besoins financiers totaux s’élèvent à 62,6 millions de dollars dans six secteurs clés : la protection, y compris la protection de l’enfance ; éducation ; abris et articles non alimentaires ; sécurité alimentaire et nutrition ; santé.