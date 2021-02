Des députés européens demandent instamment de reprendre les négociations sur le règlement du conflit au Karabakh

La Présidente de la délégation pour les relations avec le Caucase du Sud, la députée européenne Marina Kaljurand, le rapporteur permanent du Parlement européen sur l’Arménie, le député Andrey Kovatchev, et le rapporteur permanent du Parlement européen sur l’Azerbaïdjan, la députée européenne Željana Zovko, se sont exprimés sur la nécessité de reprendre les négociations sur le règlement de le conflit du Haut-Karabakh.

" La guerre de l’année dernière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a été une terrible tragédie humaine, nous saluons le fait que la situation se soit stabilisée après l’accord du 9 novembre 2020 et que - mis à part des incidents déplorables mais isolés - le cessez-le-feu a été respecté, mais il en faut beaucoup plus pour parvenir à une réconciliation indispensable.

Les négociations sur un règlement durable du conflit du Haut-Karabakh et sur le futur statut juridique de la région restent plus que jamais indispensables. Nous appelons les deux parties à réaffirmer clairement et publiquement leur volonté de se réengager dans le processus dirigé par les coprésidents du groupe de Minsk et fondé sur les principes de base du groupe qu’ils ont eux-mêmes acceptés, reflétant les principes de non-utilisation de la force, d’intégrité territoriale, d’égalité des droits et d’autodétermination des peuples de l’Acte final d’Helsinki. . À l’heure d’un nouvel élan apporté par la nouvelle administration américaine, nous réaffirmons fermement le soutien continu du Parlement européen - et, en fait, de l’Union européenne - à ce processus et à ces principes.

L’application intégrale de l’accord de cessez-le-feu est une première étape nécessaire et il est regrettable que l’échange de prisonniers de guerre n’ait pas encore été pleinement réalisé. Nous nous félicitons de la libération, la semaine dernière, de plusieurs des militaires arméniens capturés après la fin des hostilités et appelons l’Azerbaïdjan à libérer les autres, afin que la confiance puisse être rétablie.

Nous exhortons également les parties à garantir un accès sans entrave des organisations internationales aux fins de l’aide humanitaire et de la protection du patrimoine culturel. Ces questions soulignent encore

plus la nécessité de redoubler d’efforts multilatéraux pour soutenir la recherche d’une solution durable au conflit".