Le Caucus arménien appelle l’administration Biden à soutenir l’Artsakh

Le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) a lancé une campagne nationale rassemblant les arméno-américains et leurs alliés pour obtenir les signatures du Congrès sur une lettre du caucus arménien bipartisan encourageant la nouvelle administration Biden-Harris à soutenir l’Artsakh et l’Arménie.

Les défenseurs pro-arméniens peuvent écrire, appeler et tweeter leur représentant américain.

« Agissez aujourd’hui en appelant votre représentant américain à se joindre à cet appel bipartisan pour un soutien américain fort et soutenu à l’Artsakh et à l’Arménie », a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA. « Ensuite, passez le mot à vos amis et à votre famille - collègues, camarades de classe et partenaires. »

La lettre, adressée aux secrétaires d’État et à la défense, souligne la gravité de la crise causée par l’agression azerbaïdjanaise et turque non provoquée, et soulève une série de priorités politiques régionales américaines :

– L’aide d’urgence américaine qui permet aux habitants d’Artsakh de reconstruire leurs communautés et de reconstruire leur vie sans craindre d’autres effusions de sang.

– Le réengagement des États-Unis dans la recherche d’un règlement régional durable - basé sur le droit fondamental à l’autodétermination - qui protège la sécurité de l’Artsakh et aide à garantir qu’une autre guerre n’éclate pas.

– Reconnaissance par les États-Unis du droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh et de son rôle en tant que partie de négociation légitime dans la résolution de ce conflit.

– Le leadership américain pour obtenir la libération immédiate des prisonniers arméniens

– La responsabilité des États-Unis, y compris les sanctions contre les hauts dirigeants azerbaïdjanais et turcs, le refus de l’aide américaine à Bakou et la fin de la dérogation à l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté.

– Le soutien américain au développement économique de l’Arménie et l’assistance aux Arméniens déplacés par l’agression azerbaïdjanaise

– Reconnaissance américaine du génocide arménien par le président Biden

Dans une lettre à leurs collègues de la Chambre, les dirigeants du Congressional Armenian Caucus Frank Pallone (D-NJ), Gus Bilirakis (R-FL), Jackie Speier (D-CA), David Valadao (R-CA) et Adam Schiff (D-CA) ) soulignent : « Cette lettre exhorte l’administration Biden à prendre des mesures critiques pour renforcer notre relation stratégique avec l’Arménie et à fournir une assistance économique pour soutenir sa démocratie et les aider à prendre soin de ces personnes déplacées. »