Des délégations de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan et de la Turquie ont inspecté le Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu

Le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomine, le Ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan, Zakir Asker Oglu Hasanov et le Sous-ministre de la défense nationale de la Turquie, Yunus Emre Karaosmanoglu, ont pris connaissance de l’infrastructure du Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabagh.



À l’issue des événements d’ouverture du Centre, les chefs des délégations ont participé à la plantation d’arbres sur l’allée du mémorial.



Le 30 janvier 2020, le Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabagh a commencé à fonctionner sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.



La surveillance et le contrôle du cessez-le-feu seront effectués par des drones du Centre.