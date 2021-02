Le ministère de la Défense de l’Artsakh a publié une nouvelle liste de 116 soldats Arméniens morts lors de la guerre

Le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh a publié ce mardi 2 février une liste nouvelle de 116 soldats et volontaires Arméniens tués lors de la dernière guerre en Artsakh. Avec cette nouvelle liste, le nombre total des noms de soldats et volontaires Arméniens morts lors de la guerre en Artsakh et identifiés à ce jour est de 2 123. Mais cette liste exclut le plus d’un millier de soldats et volontaires tués en cours d’identification ou portés disparus.

Krikor Amirzayan