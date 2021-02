L’Azerbaïdjan continue de violer les droits internationalement reconnus des frontières de l’Arménie selon Arman Tatotyan

Les autorités azéries continuent de violer les droits internationalement reconnus des frontières de l’Arménie a indiqué sur sa page facebook Arman Tatoyan le défenseur des Droits de l’homme en Arménie.

Il a signalé sur la route d’Arménie menant de Kapan à Chakaten et à un certain nombre de villages dans la région du Syunik au sud de l’Arménie, des panneaux sur le bord de la route indiquant « Bienvenue en Azerbaïdjan » en azéri et en anglais assortis de drapeaux azéris.



Le Défenseur des droits humains en Arménie, Arman Tatoyan a reçu des appels de citoyens arméniens en colère face à ces provocations de l’Azerbaïdjan. Des habitants de Kapan et des villages de Chakaten, Chikahogh, Srachen, Tsav, Nerkin Hand et Chichkert ont appelé Arman Tatoyan pour faire part de leur colère. Le maire de Kapan a fourni à Arman Tatoyan de nombreux éléments sur ce dossier. Ces éléments ont été confirmés sur place par le défenseur des Droits de l’homme. Ce dernier a promis d’agir auprès des autorités arméniennes ainsi que d’autres instance pour défendre les droits des citoyens.

Krikor Amirzayan