Le Pape François décrète le 27 février journée de Fête de la Saint-Grégoire de Narek (Sourp Krikor Naregatsi)

Par décret du Pape François, le 27 février sera célébré dans le calendrier principal romain comme le Jour du souvenir de saint Grégoire de Narek (Sourp Krikor Naregatsi), moine, théologien et érudit arménien du 10e siècle aux écrits mystiques.

L’Ambassade d’Arménie auprès du Saint-Siège qui a communiqué l’information a affirmé que cette date de commémoration sera incluse dans les calendriers des églises catholiques de la planète, les livres de liturgie et les textes du service seront à cette occasion mis à jour.

Le 23 février 2015, le Pape François Ier avait décerné le titre de Docteur de l’Eglise cosmique Grégoire de Narek.

Par cette décision, le Pape François désire que Grégoire de Narek soit reconnu comme l’un des plus grands ecclésiastiques de l’Eglise.

Krikor Amirzayan