La sniper Karine Aghekian (63 ans) est restée dans le village d’Aghavno jusqu’au dernier moment

Le 31 janvier, la sniper Kariné Aghekian (63 ans) qui avait participé aux 3 guerres en Artsakh repose désormais au panthéon militaire de Yerablour à Erévan. Elle est l’une des rare femmes héros à reposer à Yerablour.

Kariné est décédée le 29 janvier d’une crise cardiaque dans sa maison du village arménien d’Aghavno, dont elle a refusé de partir. Un village du Kachatach (Latchine) transféré à l’Azerbaïdjan.

Kevork Patalian, le compagnon d’armes de Karine, a rappelé qu’elle avait laissé ses jeunes enfants à Goris pendant la première guerre de l’Artsakh et avait pris place dans des positions militaires.

« Elle était d’abord dans le détachement d’Aro à Kornidzor, puis dans le détachement de Tigran Mets. Elle a participé à la guerre de quatre jours en avril 2016, je n’étais pas avec elle à ce moment-là, et dans cette guerre, elle était dans le détachement des volontaires Yergrapah de Goris, puis elle prit part à la défense de Kachatagh et elle est restée dans le village d’Aghavno jusqu’à la fin et ne voulait pas partir. Aghavno a été donné aux Turcs, je n’en sortirai pas, elle n’est pas sortie, elle a rempli ses poches d’explosifs, elle n’est pas descendue de ses positions. EIle était très bouleversée, et elle est probablement morte avec cette pensée, parce qu’il n’avait pas de problème de santé auparavant » a déclaré Kevork Patalian.

Mouchegh Alaverdian, responsable par intérim de l’administration du district de Kachatagh, a également parlé de Kariné Aghekian en affirmant qu’elle était une femme et une mère arménienne parfaite.

Krikor Amirzayan