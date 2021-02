140 habitations du village de Taghavard près de Martouni (Artsakh) sont passées dans les mains de l’ennemi azéri

Le village arménien de Taghavard, dans la région de Martouni en Artsakh comptait 289 maisons et 1 314 habitants avant la deuxième guerre de l’Artsakh qui débuta le 27 septembre 2020 par l’agression de l’Azerbaïdjan. À la suite de la dernière guerre, 140 maisons de Taghavard sont désormais passées sous le contrôle azéri et 520 habitants Arméniens se trouvaient sans abri suite à la guerre et cette occupation azérie d’une partie du village arménien de Taghavard.

« La plupart de ces habitants sans abri furent relogés dans différentes communes de l’Artsakh et 20 familles enArménie. Il reste environ 149 habitations dans la partie de Taghavard qui est restée sous le contrôle de la République de l’Artsakh. Presque toutes ont été endommagées par les bombardements et 5 maisons ont été complètement détruites. Presque tous les habitants de cette partie de Taghavard, environ 90%, sont rentrés chez eux. L’une des écoles du village est passée sous le contrôle de l’ennemi. L’autre, situé dans la partie du village sous notre contrôle, est déjà fréquenté par 140 élèves de Karmir Chouga et de Taghavard. Environ 70% des terres agricoles de Taghavard, telles que les vergers et les pâturages, sont aujourd’hui sous contrôle azéri. Nous avons maintenant environ 120 hectares de terres arables, où les villageois ont semé à l’automne et se préparent aux semis de printemps. L’église arménienne passée dans les mains de l’ennemi, est l’église Sourp Amenaprkich (Saint Sauveur), une église du 18e siècle, l’un des bâtiments scolaires et le cimetière sont également aujourd’hui occupés par l’ennemi » a déclaré le maire du village de Taghavard.

Krikor Amirzayan