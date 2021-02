Deux soldats azerbaïdjanais détenus en Arménie libérés

L’armée russe a annoncé lundi soir qu’elle avait obtenu la libération de deux soldats de l’armée azerbaïdjanaise détenus après être passés en Arménie le week-end précédent.

Le ministère de la Défense à Moscou a expliqué qu’ils étaient détenus par des agents du Service de sécurité nationale (NSS) arménien près du village de Tegh, dans la province de Syunik, dans le sud-est de l’Arménie. Il n’a donné aucun détail sur l’incident.

Un communiqué du ministère a précisé que les militaires azerbaïdjanais avaient été libérés à la demande des troupes de maintien de la paix russes stationnées dans et autour du Haut-Karabakh.

Le NSS et le ministère arménien de la Défense n’ont pas commenté l’incident hier. Le maire de Tegh, Nerses Shadunts, a confirmé les détentions mais a ajouté qu’il n’était pas autorisé à divulguer leur situation.

« La situation ici n’est pas tendue en ce moment, a commenté Shadunts face aux questions du service arménien de RFE / RL. Il n’y a pas de panique parmi la population locale. Tout est normal."

« En ce qui concerne nos gardes-frontières et notre armée, vous pouvez conclure que tout le monde était en service et vigilant et a correctement fait son travail », a-t-il assuré.

Tegh est situé à proximité du couloir de Lachin qui relie l’Arménie au Karabakh et est contrôlé par les soldats de la paix russes. La communauté rurale est également bordée par le reste du district de Lachin qui a été donné à l’Azerbaïdjan en vertu de l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre au Karabakh le 10 novembre.

Au cours de la guerre de six semaines, la Russie a déployé des soldats et des gardes-frontières à Syunik pour aider l’armée arménienne à défendre la région située au sud-ouest du Karabakh contre d’éventuelles attaques azerbaïdjanaises. L’un des postes de garde-frontières russes a été installé près de Tegh.

Les troupes russes patrouillent également sur des sections de la principale autoroute régionale à cheval sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise, datant de l’époque soviétique.