L’ACBA Bank soutient le Fonds d’assurance des soldats Arméniens

La banque franco-arménienne, l’ACBA Bank virera 0,3% de chaque paiement effectué par la banque avec ses cartes déjà émises jusqu’au 27 décembre 2021 au profit du Fonds d’assurance des soldats Arméniens. Dans ce même projet, l’ACBA Bank a déjà viré en 2020 la somme de 22 millions de drams au profit du Fonds d’assurance des soldats.

De plus, l’an dernier, l’ACBA Bank a offert 50 millions de drams au Fonds d’assurance des soldats à titre de soutien. En 2020 l’ACBA Bank a également intégré le projet « Let’s Make One Two » du Fonds d’assurance des soldats en doublant les 1 000 drams transférés au Fonds chaque mois par chaque employé de la banque. Cette initiative fut rejointe par les deux autres structures du groupe de l’ACBA Bank que sont ACBA Leasing et Amundi-ACBA. En 2020 ces deux structures filiales de l’ACBA Bank ont soutenu le Fonds d’assurance des soldats en versant respectivement 10 et 20 millions de drams.

Filiale de la banque française du Crédit Agricole, l’ACBA Banque dispose en Arménie du meilleur réseau de bureaux bancaires et filiales des banques implantées en Arménie.

Krikor Amirzayan