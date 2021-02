Environ 730 appartements et maisons privées seront construits en Artsakh

Le ministère du Développement urbain de l’Artsakh a ordonné de nouveaux projets pour créer un nouveau parc de logements à Stepanakert et dans un certain nombre de localités de l’Artsakh et fournir des appartements et des maisons aux citoyens déplacés de l’Artsakh.

« Le ministère a déjà un plan pour la construction d’un quartier résidentiel de 100 maisons dans le village de Varanda à Martouni », a déclaré le ministère, ajoutant qu’ils travaillaient déjà sur le modèle numérique du terrain pour un autre projet de construction de 150 maisons à Astghashen, en Askeran. Le gouvernement prévoit de construire un parc de logements à Askeran avec 246 appartements et à Martouni avec 130 appartements.

100 autres maisons seront construites dans le village d’Aknaberd à Shahumyan pour les citoyens déplacés d’Artsakh.