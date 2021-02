Un marchand d’armes arménien poursuivi par la justice

Le Service de sécurité nationale d’Arménie (SSN) a fait savoir lundi 1er février que ses services avaient procédé à l’arrestation pour fraude du propriétaire d’une compagnie fournissant les forces armées arméniennes en armes, munitions et équipements militaires. Les accusations portent sur un contrat d’un 1 million de dollars pour la livraison d’obus d’artillerie que Davit Galstian, dirigeant de Mosston Engineering company, avait signé avec le ministère arménien de la défense en 2018. L’agence sécuriaire arménienne a indiqué que la compagnie incriminée aurait rompu les termes du contrat en fournissant au ministère des munitions conçues pour des systèmes d’artillerie d’un modèle différent et plus anciens. Les unités d’artillerie n’ont donc pas pu accomplir leur “mission de combat ” avec ces obus, poursuit le communiqué du SSN. C’est pourquoi, ajoute-t-il, les enquêteurs du SSN ont inculpé Galstian et le directeur de Mosston et a demandé à un tribunal de Erevan de les placer en détention préventive. On ne sait pas encore si les suspects plaideront coupables ou nieront les accusations dont ils font l’objet. On ne sait pas davantage si le SSN poursuivra des responsables du ministère de la défense, anciens ou toujours en fonction. Le communique indique à ce propos que les enquêteurs s’emploient à “identifier la chaîne entière d’ individus impliqués dans ce processus de corruption”. Galstian était un conseiller de l’ancien ministre de la défense d’Arménie Davit Tonoyan, qui avait été nommé par Nikol Pachinian après son accession au pouvoir en mai 2018 et qui sera limogé en novembre par le premier ministre, dans le cadre d’un remaniement censé prendre acte de la situation dramatique causée par la défaite mais qui sera jugé très insuffisant par une opposition coalisée réclamant la démission d’un gouvernement tenu pour le principal responsable de la déroute militaire face à l’Azerbaïdjan. Le SSN a révélé par la suite que Galstian faisait l’objet de trois autres enquêtes concernant les activités de ses compagnies avec l’appareil militaire arménien, mais sans donner plus de précisions. Les compagnies de Galstian figurent au nombre des principaux fournisseurs d’armes du ministère de la défense ces dernières années. Le Lieutenant-Général Artak Davtian, qui a été le chef d’état major des forces armées arméniennes de 2018 à 2020, a indiqué au service arménien de RFE/RL lundi qu’elles avaient régulièrement failli à remplir leurs engagements contractuels pendant toute la durée de son mandat. “Il y a eu nombre de cas où il a fallu retourner les lots, exiger leur remplacement ou détecter des défauts pour demander [au fournisseur] d’y remédier”, a indiqué A. Davtian sans donner plus de détails. Andranik Kotcharian, le président pro-gouvernemental de la commission du Parlement arménien en charge de la défense et de la sécurité, a désigné ces accusations de fraudes comme crédibles, en ajoutant qu’elles avaient été rendues possibles avec le renvoi de Tonoyan et des anciens dirigeants du SSN… dont Arthur Vanetsian, ancien homme lige de Pachinian devenu son ennemi juré et qui a créé fin 2019 d’un parti d’opposition, membre de la coalition de formations d’oppositions demandant la démission du premier ministre depuis l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020. “De telles pratiques corrompues ne sont pas possibles sans le soutien d’officiels de haut-rang”, a-t-il affirmé, en appelant à attendre la suite de l’enquête. Kocharian et Tonoyan étaient entrés en conflit, il convient de le préciser, au lendemain même de l’accord de capitulation signé par Pachinian. Cette enquête en tout cas, devrait inaugurer une longue série d’affaires, eu égard aux commentaires sans concession des spécialistes sur l’état d’impréparation de l’armée arménienne et sur son armement obsolète, qui condamnaient les Arméniens à la défaite face aux forces de Bakou. Si cette enquête concerne le gouvernement de Pachinian, ce dernier a répété qu’il ne portait pas la seule responsabilité de la défaite, que devaient assumer aussi ses prédécesseurs qui ont joué un rôle majeur dans la constitution de l’armée arménienne et de sa doctrine stratégique…