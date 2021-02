Les experts des droits de l’homme de l’Onu appellent à un échange “rapide” des prisonniers de guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Le bureau du Haut commissaire de l’Onu aux droits de l’homme à Genève a lancé un appel pressant lundi 1er février à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie pour qu’ils libèrent leurs prisonniers de guerre toujours en captivité deux mois et demi après l’arrêt des hostilités au Karabagh et leur a aussi enjoin de retourner le plus vite possible les corps des personnes tuées durant la guerre afin que leurs familles puissent procéder à leurs funérailles, “dans le respect des traditions funéraires”. “Toute personne privée de sa liberté pour des raisons liées au conflit doit pouvoir regagner son foyer, et les familles de ceux qui ont été tués doivent être en mesure de récupérer les dépouilles de leurs êtres chers, en vertu de l’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020”, indique notamment le communiqué des experts onusiens. “Le refus de divulguer des informations sur le sort et la localisation des personnes disparues et de restituer les dépouilles des morts risquent de grossir la liste des disparitions, ce que l’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont engagés à empêcher”, ajoute la déclaration. Au moins 6 000 personnes ont eté tuées durant la guerre de six semaines à laquelle a mis fin un accord de cessez-le-feu sous l’égide de la Russie conclu le 9 novembre et entrée en vigueur le lendemain même. L’accord appelle à un échange inconditionnel de tous les prisonniers détenus par les parties en conflit. Des dizaines d’entre eux ont été échangées en décembre. Jeudi dernier, l’Azerbaïdjan avait libéré cinq autres prisonniers de guerre arméniens en échange de la liberation d’un Azerbaïdjanais détenu par la partie arménienne. Ce dernier échange porte à 59 le nombre total de prisonniers de guerre et civils arméniens ayant pu regagner leurs foyers. On estime qu’une centaine d’autres sont toujours détenus dans les prisons de l’Azerbaïdjan. Erevan, qui détient un nombre bien moins important de prisonniers azéris, accuse Bakou de trainer les pieds et faire durer délibérément le processus de liberation de ses prisonniers. Le groupe d’experts de l’Onu a aussi exprimé sa preoccupation concernant les “allegations selon lesquelles des prisonniers de guerre et autres personnes protégées par les conventions internationals ad hoc ont été executes de manière expéditive, rayés des listes et soumis à torture et autres mauvais traitements”. “Aucune circonstance exceptionnelle – qu’il s’agisse de l’état de guerre, de l’instabilité politique intérieure, ni quelque autre pression de l’opinion – ne saurait être invoquée pour justifier la torture et les disparitions forcées”, soulignent les experts qui ajoutent : “De tells actes, quand ils sont perpétrés dans un conflit armé, peuvent aussi être tenus pour des crimes de guerre”. “Nous en appelons aux autorités de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan pour qu’elles mènent des enquêtes précises, rapides, indépendantes et impartiales sur ces allégations relatives aux violations graves des droits de l’homme commises durant le conflit et dans son sillage en vue de traduire les responsables en justice et de restaurer le droit des victimes. Ces actions faciliteront la vérité, la reconciliation et la confiance”, concluent les experts qui, tenus pas leur langage diplomatique, ont renvoyé dos à dos les deux belligérants. C’est pourtant l’Arménie qui, a plus d’une reprise, a attire l’attention de la communauté international sur le non respect, par l’Azerrbaïdjan, de ses engagements concernant la liberation des prisonniers arméniens et la restitution des dépouilles des Arméniens tués durant le conflit et après. Une mauvaise volonté de la part de Bakou qui avait été pointée du doigt par la Russie comme par d’autres pays, dont la France.