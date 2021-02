Poutine et Aliev discutent du cessez-le-feu au Karabagh et du lancement du centre de suivi russo-turc

Le président russe Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique le samedi 30 janvier avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev avec lequel il a discuté des efforts enc ours en vue de sécuriser le fonctionnement de l’accord de cessez-le-feu au Haut-Karabagh conclu le 9 novembre par Bakou et Erevan sous l’égide de Moscou. Lors de cet entretien, les deux chefs d’Etat ont salué le lancement d’un centre russo-turc de “suivi du cessez-le-feu et des activités militaires dans la zone du conflit”. MM. Poutine et Aliyev ont exprimé à cette occasion l’espoir que les activités du centre contribueront à (...)