Le championnat arménien d’escrime de la jeunesse a commencé

Le championnat arménien d’athlétisme de la jeunesse a débuté à l’école des sports d’escrime pour enfants et jeunes, avec la participation d’environ 100 athlètes d’Erevan, Gyumri et Vanadzor.

La vice-ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie, Karen Giloyan, était présente à la cérémonie d’ouverture du championnat.

Avant les discours finaux du premier jour de la compétition, le Vice-Ministre a décerné au Président de la Fédération d’Arménie Armen Grigoryan une médaille d’or du Ministère de l’ Education et des Sciences de la République d’Arménie à l’occasion de son 60e anniversaire en le domaine de la culture physique et des sports .

Félicitant le jubilé, le vice-ministre a souhaité un travail fructueux et à long terme. Il est à noter que le Président de la Fédération a également reçu la Chaîne d’Or du Comité National Olympique d’Arménie. La vice-ministre de l’Éducation et des Sciences Karen Giloyan, s’adressant aux jeunes athlètes, a souhaité une compétition spectaculaire et équitable. « L’escrime est l’un des sports les plus beaux et les plus compétitifs. Vous devriez être fier d’être un représentant de ce sport. Je vous souhaite à tous une compétition spectaculaire. J’espère que vos performances se transformeront en vacances sportives. Que le plus fort gagne. "

