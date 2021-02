Le lieutenant-colonel Artsrun Hovhannisyan, représentant du ministère arménien de la Défense pendant la guerre d’Artsakh de 2020, dit qu’il n’exclut pas la possibilité d’avoir reçu de « fausses » informations pendant la guerre, qu’il a à son tour communiquées au public.

« Pendant la guerre, j’ai publié environ 170 messages disant que nous allons gagner, et non pas que nous gagnons, et j’ai publié des messages égaux disant que la situation est très difficile, que c’est un combat pour l’existence, etc. » a déclaré M.Hovhannisyan aux journalistes au parlement. « Parce qu’aujourd’hui nous avons perdu, c’est une situation émotionnelle très difficile pour nous tous, et après cela, nous voulons trouver des traîtres sans condition, et je regrette beaucoup qu’ils veuillent trouver des traîtres parmi les militaires. »

Il a déclaré que les informations qu’il transmettait au public avaient été entièrement obtenues du Ministère arménien de la Défense, de l’état-major général et de l’armée de défense de l’Artsakh, en même temps, il n’a pas exclu la possibilité que les informations aient pu être fausses.

« Je n’exclus pas cette possibilité, il y a eu de nombreuses contradictions pendant la guerre », a déclaré le lieutenant-colonel.

