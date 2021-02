Début des exercices militaires conjoints turco-azéris d’hiver en Turquie dans la région de Kars

Les exercices militaires conjoint des forces armées turco-azéris ont débuté le 1er février dans la région de Kars. Comme rapporté par Armenpress, le ministère turc de la Défense a annoncé sur son microblog Twitter les derniers préparatifs pour le début des exercices militaires.

Des exercices se dérouleront jusqu’au 12 février. Le but de l’exercice est de développer la coopération entre les armées turques et azéries par des opérations militaires conjointes. Selon la partie turque, ce sera l’un des plus grands exercices militaires récents.

