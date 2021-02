Sergueï Lavrov discutera de la question du Haut-Karabagh avec la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde

À Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’entretiendra le 2 février avec la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde, qui arrivera en Russie pour une visite de travail en tant que Président en exercice de l’OSCE.

Comme indiqué sur le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov et Anne Linde discuteront d’un large éventail de questions à l’ordre du jour de l’OSCE, ainsi que de la situation sécuritaire dans la région de la mer Baltique et de l’Europe du Nord, la coopération en l’Arctique, l’actualité des relations bilatérales russo-suédoises.

Il est prévu d’examiner les questions liées à l’assistance de l’OSCE pour résoudre les conflits dans l’est de l’Ukraine, dans le Haut-Karabagh et en Transnistrie, ainsi que la médiation de l’Organisation dans les discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le Caucase, ses activités dans les Balkans et en Asie centrale.