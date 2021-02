Le corps de Hovhannès Khoderyan (22 ans) héros du film « Tevanik » tué lors de la guerre en Artsakh a été retrouvé et identifié

Hier s’est déroulé le service de requiem pour Hovhannès Khoderyan un combattant volontaire de 22 ans tué lors de la dernière guerre en Artsakh. Hovhannès Khoderyan était devenu un héros qui avait posté une vidéo lors de la guerre…40 minutes après avoir posté sa vidéo sur les réseaux sociaux, H. Khoderyan était tué par un tir ennemi en Artsakh.

Hovhannès Khoderyan est l’acteur qui a joué le rôle d’un héros du même nom dans le film du réalisateur Jivan Avetisyan « Tevanik » qui eut un gros succès et révéla nombre d’acteurs. Le thème de « Tevanik » sorti sur le grand écran en 2014 est la guerre de libération de l’Artsakh avec des familles déchirées.

Hovhannès Khoderyan est mort lors des combats le 16 octobre 2020 mais son corps fut retrouvé plusieurs mois plus tard lors des opérations de recherches dans les zones de combats. « Hovhannès est tombé dans la région de Hadrout. Son groupe de 28 personnes ont combattu l’ennemi dans les forêts jusqu’au bout. Une partie de ce groupe a survécu comme mon ami Hovo qui était blessé. Il a vu mon frère blessé par un tir ennemi, mais lui, il ne pouvait rien faire pour le sauver » dit Karen Mkrdtchyan le frère d’Hovhannès Khoderyan.

Hovhannès Khoderyan était né à Couchi mais avait vécu à Erévan avec son frère. Il était fiancé et compter se marier cette année…

Il a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 13 ans. Après avoir joué dans le célèbre film « Tevanik » il a effectué son service militaire puis il est revenu se fiancerHovhannès fut tué le 18 octobre. Après de longues recherches en décembre son corps en décembre fut retrouvé dans la zone de combat. Mais son corps était inidentifiable. Son analyse ADN pratiquée il y a quelques jours confirma que le corps était bien celui d’Hovhannès Khoderyan.

Les funérailles de Hovhannès Khoderyan se sont déroulés hier en l’église Sourp Hagop (Saint Hagop) du quartier de Kanaker à Erevan.

Krikor Amirzayan