Concert caritatif de SOAD : près de 2h de musique et d’engagement à réécouter

Le groupe de rock System of a down a organisé un événement d’ampleur inédit ce weekend afin de collecter des fonds à destination des soldats arméniens blessés. Près de 2h de musique, de discussions et la présentation officielle de leur nouveau clip, Genocidal Humanoidz.

Le groupe explique pourquoi ils ont décidé de s’engager ainsi au lendemain des violences les plus tragiques qui ont frappé l’Artsakh depuis 1994 : « Des soldats de l’Armée de défense de l’Arménie (dont beaucoup étaient des volontaires) ont été victimes de crimes de guerre de la part de l’Azerbaïdjan, encouragé par la Turquie et leurs mercenaires syriens. Même après la signature du cessez-le-feu le 10 novembre 2020, les héros blessés lors du récent conflit ont cruellement besoin de prothèses, de traitements avancés et de soins médicaux. Nous organisons aujourd’hui cet événement de collecte de fonds en direct afin de recueillir des fonds pour réhabiliter et équiper les centaines de soldats qui ont perdu bras et jambes, et ce avec des prothèses qui changent leur vie. Le financement bénéficiera également à l’introduction d’une thérapie au laser révolutionnaire pour le traitement des brûlures chimiques au phosphore blanc et la réduction des cicatrices et des douleurs atroces. Tous les profits de ce livestream seront reversés à ces efforts de réhabilitation ».

Pour continuer à aider : https://armeniafund.ejoinme.org/donate

En guise de remerciement pour les dons de 75 $ ou plus, le groupe offre une lithographie en édition limitée. Afin de recevoir votre copie personnelle, veuillez envoyer vos confirmations de don à [email protected] Les dons de 75 $ et plus recevront une copie physique de cette édition limitée, lithographie numérotée, et les dons de plus de 200 $ recevront cette même lithographie signée par les quatre membres du groupe.