Trophées des NAM : focus sur Les fables de la Fontanel de Sophie Fontanel

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Les fables de la Fontanel, Sophie Fontanel, Robert Laffont.

À quoi riment nos vies sexuelles ? C’est cette question que s’est posée la journaliste et auteure d’origine arménienne Sophie Fontanel. Dans un recueil pétillant d’une vingtaine de fables, elle se glisse sous la couette et dans l’esprit de ses congénères. Et cela fait un bien fou que quelqu’un s’attelle à déconstruire nos idées sur la sexualité et les relations amoureuses avec malice,humour et en vers s’il vous plaît ! Si son langage n’hésite pas à être cru, il n’est jamais trivial car nos vies intimes méritent mieux :le parti pris de la fable, c’est bien d’être en mesure de prendre du recul et d’utiliser l’élégance de la langue française. L’idée lui est venue alors qu’elle n’avait pas eu de réponse à un message envoyé deux ans auparavant à un homme... S’il finissait par lui répondre, il fallait bien qu’elle trouve une répartie à la hauteur de cette attente : elle écrit alors La fable de l’homme qui tardait à répondre, qui enchante toutes ses amies... Le concept est né. S’ensuivent La fable de la fille qui n’aimait pas qu’on lui présente des garçons(alors, « laissons donc les culs vivre en paix » !) ; La fable du producteur qui croyait vraiment tout possible (car, « parfois, il suffit de deux mots pour casser la bosse au chameau », ou le pouvoir de l’humour castrateur) ; La fable de la peau de vache qui était cruelle sur Tinder (car oui, il n’y a pas que des porcs mais aussi quelques truies...) ; et plein d’autres courts textes savoureux à découvrir dans cette version moderne des Fables, avec morales mais jamais moralisation. À noter la très jolie illustration de couverture faite par Vahram Muratyan, sur laquelle on voit la silhouette désormais si reconnaissable de Sophie Fontanel, avec ses cheveux blancs et son attitude décontractée.

Claire Barbuti