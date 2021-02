Trophées des NAM : focus sur Le sabre et le turban de Jean-François Colosimo

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Le sabre et le turban, Jean-François Colosimo, Editions Cerf.

D’Atatürk à Erdogan, de la caserne à la mosquée, de la nationalisation de l’islam à l’islamisation de la nation, de l’Europe à l’Oumma, de l’Otan au Califat, voici la face cachée de la Turquie. Ce livre plonge dans les cent ans de vertiges qu’a connus la République turque née des ruines de l’Empire ottoman. Ce livre convoque les fantômes de son négationnisme, Arméniens, Grecs, Alévis, Kurdes. Il dévoile les dessous des putschs militaires qui ont étranglé la démocratie. Il révèle les compromissions de Washington et de Bruxelles. Ce livre démasque la permanence de la reconquête. Hier à Chypre. Aujourd’hui au Proche-Orient, en Méditerranée, dans le Caucase. Demain en Asie, dans les Balkans. Ce livre dénonce le chantage auquel Ankara soumet Berlin et Paris. Un livre-choc, pour enfin comprendre d’où vient et jusqu’où ira la Turquie. Enquêtant sur la religion, le politique et leurs métamorphoses contemporaines, Jean-François Colosimo est l’auteur d’essais ainsi que de documentaires dont, en 2019, Turquie, nation impossible (Artline-Arte), salué par la critique.