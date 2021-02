Trophées des NAM : focus sur Le crime parfait, Méditations sur les meurtres de masse de Franck Esmer

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Le crime parfait, Méditations sur les meurtres de masse, Franck Esmer, Editions Thaddée.

Ce livre se décline en 296 méditations s’appuyant sur les pensées de philosophes et d’écrivains, choisis dans un très vaste répertoire. Classées en dix chapitres ou escales, on les lira dans l’ordre ou au hasard. Explorant les racines du mal, l’auteur soulève une foule de questions et délivre quantité de réponses. On en sort plus lucide et plus fort.

Franck Esmer est un homme révolté à l’idée que le crime de masse, et sa forme la plus accomplie, le crime de génocide, puisse être parfait, que le criminel parvienne à effacer toute trace, afin que dans la mémoire des hommes ce génocide n’ait pas eu lieu, ou, pire, qu’il ait été nécessaire. Pour prévenir cette catastrophe, il part en croisade sur les chemins de la connaissance. Pour cela, il fait appel aux penseurs qui, d’Homère à nos jours, du temps où les dieux pouvaient contenir l’hubris d’Achille, à celui où l’homme s’interroge sur la présence de Dieu dans les centres d’extermination, pour expliquer ce que ce crime signifie pour l’humanité et pour convaincre de la nécessité de lutter contre les assassins de la mémoire, qu’ils soient les meurtriers, leurs épigones ou les bénéficiaires. Avec d’innombrables citations qui témoignent de son immense culture, son livre tente de répondre aux questions posées par deux génocides perpétrés dans la première moitié du XXe siècle : le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman, le génocide des Juifs d’Europe.