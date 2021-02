Le lieutenant-colonel Ardzroun Hovhannisyan, représentant du ministère arménien de la Défense qui communiquait chaque jour sur la chaîne de Télévision publique d’Arménie le bilan de la dernière guerre en Artsakh entre le 27 septembre et le 9 novembre 2020 n’exclut pas la possibilité qu’il ait reçu de « fausses informations » lors de la guerre, informations qu’il communiqua au public. Ainsi il pourrait-être lui-même trompé par ses correspondants officiels du ministère de la Défense.

Dans une conférence de presse aujourd’hui au Parlement arménien, Ardzroun Hovhannisyan a déclaré face aux journalistes présents « Pendant la guerre, j’ai publié environ 170 messages affirmant que nous allons gagner, et non pas que nous gagnons, et j’ai publié des messages également, affirmant que la situation est très difficile, que c’est un combat pour l’existence….Parce qu’aujourd’hui nous avons perdu, c’est une situation émotionnelle très difficile pour nous tous, et après cela, nous voulons trouver des traîtres sans condition, et je regrette beaucoup qu’ils veuillent trouver des traîtres parmi les militaires. »

Ardzroun Hovhannisyan a insisté sur le fait que les informations qu’il transmettait régulièrement au public étaient entièrement issues du ministère arménien de la Défense avec comme source l’état-major général de l’Arménie ainsi que de l’Armée de Défense de l’Artsakh. Mais A. Hovhannisyan n’a pas exclu la possibilité que ces informations puissent avoir été fausses. Il a notamment affirmé « Je n’exclus pas cette possibilité, il y a eu de nombreuses contradictions pendant la guerre ».

Dans une autre interview accordée ce matin à Yerkir Media, Ardzroun Hovhannisyan s’est déclaré stupéfait et surpris de la défaite de l’Armée arménienne et surtout de la défaite de Chouchi alors que jusqu’au 9 novembre -jour du cessez-le-feu- il était convainque que les Arméniens dominaient à Chouchi et qu’ils terminaient une opération de « nettoyage » des soldats azéris et mercenaires djihadistes syriens infiltrés dans la ville…

Krikor Amirzayan