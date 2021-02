Trophées des NAM : focus sur Constance d’Antioche, la princesse rebelle de Jean-Pierre Pécau et Gabriele Parma

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Constance d’Antioche, la princesse rebelle, Jean-Pierre Pécau et Gabriele Parma, éditions Delcourt.

Ne surtout pas dire à Constance que les affaires d’État ne concernent pas les femmes. Politique dans l’âme, Arménienne, elle va jouer sur tous les tableaux, se faire des alliés imprévus bien qu’elle ait Constantinople en face d’elle, modèle d’intelligence et de volonté. Alors qu’elle n’a que 6 ans quand on lui amène la tête de son père, sa mère décide de l’enfermer pour prendre la régence. Commence une formation drastique pour la jeune Constance : « Tu es deux fois légitime, ma princesse : par tes ancêtres arméniens qui étaient les premiers chrétiens, et par les croisés de Godefroy qui vinrent délivrer le tombeau de notre seigneur, cette terre est la tienne, tu devras la défendre, c’est un com-mandement de Dieu lui-même. »

Du cachot aux rênes du pouvoir, Constance d’Antioche, princesse arménienne injustement oubliée de l’histoire, trouve sa place au panthéon de la collection des Reines de sang. Ce deuxième volet du somptueux diptyque commence alors que le siège d’Antioche s’installe. Les notables de la cité enjoignent Constance à ouvrir les portes, mais elle préfère organiser la résistance avec toujours cette même fougue. Elle espère que le messager qu’elle a fait partir plus tôt pour Jérusalem reviendra rapidement avec l’armée du roi Baudoin... Car si Antioche ne se prend pas par les armes, on peut en affamer ses habitants.