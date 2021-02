Trophées des NAM : focus sur La ballade du soldat Odawaa de Rossi et Apikian

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, La ballade du soldat Odawaa, Rossi et Apikian, Editions Casterman.

Réalisateur audio-visuel, Cédric Apikian fait un début remarqué en tant que scénariste de bande dessinée, partageant l’affiche avec Christian Rossi, un virtuose du dessin. Passionnante, intrigante, bouleversante, cette Ballade du Soldat Odawaa campe des Amérindiens canadiens engagés dans les tranchées par l’armée britannique. Les fiers guerriers des grandes plaines deviennent des commandos d’élites avec pour meilleure arme la science de la traque et du camouflage héritée de leurs ancêtres. Au cœur de l’intrigue, la quête d’un artefact mystique attire une poignée de francs-tireurs louvoyant entre les mouvements de troupes. Hugo Pratt -le créateur de Corto Maltese- n’aurait pas renié un tel scénario. Qui y a-t-il d’arménien dans cette histoire ? Rien, ou plutôt tout. Un peuple quasi décimé dont les survivants affirment leur identité tout en cherchant l’émancipation, la thématique nous est familière. L’intrigue évoque également la complexité des origines et, comme par hasard, l’action s’achève dans les tranchées un 24 avril 1915, avant de faire le lien avec la montée du nazisme. On saura percevoir en filigrane à la fois la question arménienne et la tragédie de l’ensemble de l’humanité.