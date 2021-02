Trophées des NAM : focus sur Patrick Dewaere : A part ça, la vie est belle, Maran Hrachyan

Et de 3 ! L’événement des Trophées littéraires des Nouvelles d’Arménie Magazine revient cette année, en étoffant encore sa sélection. Crise sanitaire oblige, la remise des Trophées devrait avoir lieu lors d’une cérémonie dans les locaux de l’UGAB le 17 février prochain, retransmise en direct sur Armenews.

D’ici là, chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, Patrick Dewaere : à part ça, la vie est belle, Maran Hrachyan, Glénat BD.

Le drame et la poésie s’invitent naturellement quand est évoquée la figure de cet acteur culte du cinéma français décédé à 35 ans après avoir joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre. Un après-midi d’été de l’année 1982, chez lui face à un miroir, il se saisit de son fusil .22 Long Rifle, l’enfonce dans sa bouche et tire. Patrick Dewaere incarne l’idée de l’artiste écorché vif, dévoré par une existence intense et instable. De son enfance complexe et douloureuse, à son ascension en tant qu’acteur en passant par ses rencontres, ses amours et sa mort, ces pages content son histoire. C’est aussi un « voyage » parfois à la limite du fantastique, hanté par la fureur et la mélancolie.

Une BD par Maran Hrachyan, née en Arménie en 1993. Elle se forme pendant 5 ans à l’Académie des beaux-arts d’Erevan et c’est là-bas que, pour la première fois, elle illustre deux albums jeunesse dont l’un est sélectionné pour l’exposition IBBY honour list à Bologne. Entre 2014 et 2015, elle travaille en tant que graphique designer pour PicsArt Photo Studio. L’année 2010 marque un tournant important de son parcours puisque se déroule pour la première fois de l’histoire de la capitale arménienne un festival de la bande dessinée. Durant cet événement, elle rencontre des professionnels et découvre plus profondément le médium artistique dont elle fera son métier. Elle arrive ainsi à Angoulême en 2015 afin de se spécialiser en bande dessinée. Elle participe alors à de nombreux fanzines (Sprinkle), des expositions (Noir Village 2017, VisuELLES 2017) et des concours pour lesquels elle est sélectionnée à différentes reprises (Europe Fast Forward, Charles Perrault…). Diplômée en 2020 de l’École Européenne Supérieure de l’Image, elle réalise, parallèlement à la fin de ses études, son premier album Patrick Dewaere : À part ça, la vie est belle, avec le scénariste Laurent-Frédéric Bollée.