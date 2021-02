Pompiers Solidaires se mobilise

A l’initiative du Pr. Henri-Jean Philippe, gynécologue obstétricien à l’AP-HP Hôpital Cochin, Secrétaire général de l’Association Action Santé Femmes ( ASF ), une mission d’évaluation menée conjointement avec l’Association Pompiers Solidaires s’est déroulée en Arménie du 5 au 13 janvier 2021.

Julien Le Marec, pompier professionnel et Chef de cette mission, était accompagné de Gaëlle Biou Sélas, infirmière puéricultrice. Tous les deux sont membres de l’Association Pompiers Solidaires qui est présidée par Stéphane Mahouin, à Plescop dans le Morbihan.

De retour en France, ils témoignent pour NAM.

Cette équipe légère et mobile s’est rendue dans les différents hôpitaux et centres d’accueil d’Erevan, de Gumri et de Goris, afin d’évaluer et d’identifier les priorités d’aides aux blessés, aux populations déplacées et aux femmes enceintes ou en couches.

Cette évaluation est importante avant l’envoie d’équipes médicales et de matériels lourds, si nécessaire.

Expérimentée et reconnue après plusieurs interventions sur différents théâtres de guerres ou de catastrophes, la structure bicéphale est capable de mettre en œuvre rapidement une maternité de campagne, des systèmes de chauffage et de dépollution d’eau entre autres.

Composée de professionnels, elle s’appuie sur une Unité d’urgence obstétricale et d’une Unité médicale pour les soins généraux, la rééducation fonctionnelle et le soutien psychologique.

« UNE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE DES ARMÉNIENS » G.B.S

« Nous avons été surpris par la solidarité des Arméniens et des moyens mis en place par le gouvernement pour accueillir dans les meilleures conditions le flot incessant de réfugiés et de blessés qui venaient d’Artsakh. Nous n’avons pas vu de réfugiés dormir dehors. Les hôtels, les écoles et les particuliers ouvraient leurs portes généreusement. Près de 800 familles, souvent sans papiers d’identités et démunis de tout, étaient ainsi prises en charge. A l’échelle de l’Arménie, c’est comme si la France accueillait 2 millions de réfugiés », déclare Gaëlle.

Sur place, ils ont constaté que contrairement à d’autres situations de guerre, il n’y avait pas de véritables « camps » de réfugiés.

Diluées dans tout le pays, il était difficile à la mission de pouvoir cerner tous les problèmes des victimes déplacées et concentrées essentiellement dans la région du Syunik près de Goris.

Les balais incessants des ambulances en direction d’Erevan, monopolisaient toutes les routes praticables.

Conscient de l’engorgement des structures d’accueil, Gaëlle et Julien mettent l’accent sur l’urgence de lancer un vaste programme de constructions de logements, affirmant que beaucoup de réfugiés ayant tout perdu ne retourneront plus en Artsakh.





« IL FAUT DÉCENTRALISER LES SOINS EN RÉGION » J.L.M

« Tout est centralisé à Erevan, il est urgent de créer de nouveaux centres en région, capables de prendre en charge des blessés lourds qui nécessitent encore de nombreuses interventions chirurgicales », déclarent Gaëlle et Julien.

Aujourd’hui encore, beaucoup de blessés sont soignés dans des structures inadaptées.

Le fameux Centre de rééducation des Défenseurs de la patrie, situé dans l’enceinte de l’Hôpital numéro 1 et l’Hôpital Militaire d’Erevan, sont saturés.

Nos deux témoins constatent que la capitale ne peut absorber la totalité des blessés. Ils affirment que le personnel en kinésithérapie peut encore être plus performant en augmentant ses compétences en matière de motricité et de rééducation fonctionnelle grâce à de nouvelles formations spécialisées en « soins efficaces ».

Si les structures et le matériel restent suffisants, les techniques de massages et d’électrostimulation peuvent être encore améliorées.

LE DRAME DE L’ÉLOIGNEMENT

Meurtries dans leurs chair, les familles endeuillées ont souvent des enfants et des parents hospitalisés à Erevan.

Hébergées loin de la capitale, beaucoup de familles souffrent de l’éloignement avec leurs proches.

« Un gros effort doit être fait pour contribuer au rapprochement des soldats auprès de leurs familles », constatent Gaëlle et Julien.

« ENTRE 8 000 ET 20 000 BLESSÉS RÉPARTIS DANS LE PAYS » J.L.M

Les chiffres sont vertigineux, ils émanent de l’estimation faite par nos deux « humanitaires », par manque de chiffres précis et officiels.

Ils démontrent la violence de cette guerre et les dégâts considérables causés par les drones tueurs de fabrication israélienne et turque, de l’usage intensif de bombes au phosphore blanc et à sous-munitions, utilisées contre les populations civiles et les soldats arméniens par la coalition turco-azérie.

« Il y’a ceux qui se sont préparés à la guerre, il y’a ceux qui se sont défendus », constate amèrement Gaëlle.

Julien Le Marec témoigne avec émotion de l’extrême gravité des brûlures et des blessures profondes que portent les victimes.

Soldat du feu, aguerri aux drames, il nous dit partager les souffrances physiques des jeunes soldats arméniens et ceux tombés au front.

« »

« DONNER UN AVENIR DE VIE À CES HOMMES MUTILÉS » G.B.S

Gaëlle et Julien soulèvent également le lourd problème du déséquilibre démographique qui menace l’Arménie.

« La plupart des blessés ont entre 18 et 25 ans, ils ont la vie devant eux. Nous devons les accompagner dans leur rééducation car la situation de handicap reste un frein social et professionnel. Les autorités doivent prendre convenablement en charge ces polytraumatisés afin qu’ils puissent travailler et avoir des ressources pour fonder des familles », alertent-ils.

Il en va des enjeux économiques du pays, où l’homme est considéré comme « force de travail » et garant de la famille.

« ON A CONSTRUIT UN ARBRE DE VIE EN ARMÉNIE » J.L.M

Touchés par la générosité, l’accueil chaleureux et l’hospitalité des familles arméniennes où ils étaient hébergés, Gaëlle et Julien témoignent à l’unisson de la bienveillance faite à leurs égards, en tant que français.

Nos deux bretons qui vivent près de Rennes, affirment que cette première rencontre avec le peuple arménien restera un souvenir fort dans leur vie.

« Ce peuple solidaire porte le poids de son Histoire tragique. Ce n’est pas possible de ne pas connaître le génocide des arméniens et Charles Aznavour », disent-ils en évoquant les tablées généreuses où les levées de verres « guenatz » se succédaient jusqu’au au bout de la nuit arménienne.

Parmi les très nombreuses rencontres, Gaëlle et Julien rendent un hommage appuyé à Catherine Le Simple, une française qui a épousé l’Arménie il y a 10 ans.

Très appréciée par Jonathan Lacôte, l’ambassadeur de France en Arménie, psychologue de formation, parlant parfaitement l’arménien et maîtrisant les « codes » du pays, elle vient en aide bénévolement aux familles des soldats blessés et disparus.

Mesurant la qualité de ses compétences, Gaëlle et Julien saluent le dévouement et l’efficacité discrète de Lévon Khachatryan, chirurgien cardiaque à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, à Paris, qui depuis le début du conflit multiplie les interventions en Arménie avec son ami et collègue Patrick Knipper, spécialiste en chirurgie réparatrice.

LA RENCONTRE AVEC L’AMBASSADEUR

En lien constant avec les différentes ONG présentes en Arménie, Jonathan Lacôte a reçu chaleureusement la délégation des Pompiers Solidaires et de l’ASF représentée par le Pr. Henri-Jean Philippe.

Sensible à la démarche des deux associations qui veulent assurer un travail efficace dans la durée, en transmettant des compétences et de la coopération, l’ambassadeur s’est mobilisé auprès du Ministère des Affaires Étrangères et de la Cellule de crise dédiée à l’Arménie, pour qu’elle étudie avec attention la demande d’aide qui sera déposée prochainement par ces ONG, habituées à travailler en commun.

Jean-Yves Le Drian, breton également et Ministre des Affaires Étrangères, sera certainement ravi et honoré de l’engagement plein et entier, de Julien Le Marec et de Gaëlle Biou Sélas pour l’Arménie.

Les arbitrages du Quai d’Orsay seront rendu très prochainement, tout comme ceux des autres institutions et collectivités françaises, qui répondront aux sollicitations des Pompiers Solidaires et de Action Santé Femmes.

Ces missionnaires humanitaires, s’inscrivent dans un temps long et précieux..précieux comme ces femmes et ces hommes solidaires, qui prennent le temps de venir en aide à l’Arménie.

Vous pouvez soutenir l’Association Pompiers Solidaires pour cette opération en préparation pour l’Arménie.

Contact : www.pompiers-solidaires.org

Alain Sarkissian