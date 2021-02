Vingt ans après la loi de reconnaissance du génocide arménien, Anne Hidalgo et Frédéric Encel ouvriront les 11e assises nationales contre le négationnisme le 8 février à partir de 14h à l’Hotel de Ville de Paris.

14H00 ACCUEIL ET OUVERTURE : ANNE HIDALGO (sous réserve), FREDERIC ENCEL

PUIS : PHILIPPE JAMET, MARIO STASI, FREDERIC POTIER ET FRANCOIS HEILBRONN

15H : L’historique d’une loi

 Alexis GOVCIYAN

 Valérie IGOUNET

 Patrick KLUGMAN

 Vincent NIORE

 Séta PAPAZIAN

16H00 / Justice et pédagogie

 Vincent DUCLERC

 Franck PAPAZIAN

 Laure PIATON

 Iannis RODER

 Ara TORANIAN

17H00 : GRAND TEMOIN : MAREK HALTER