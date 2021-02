Au moins six morts dans un attentat à Afrine

Au moins six personnes, parmi lesquelles trois enfants, ont été tuées samedi en Syrie dans un attentat à Afrine, ville du nord tenue par des forces turques et leurs supplétifs syriens, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Des explosions à la voiture piégée ou des assassinats ciblés en Syrie se produisent régulièrement dans les zones tenues par l’armée turque et les rebelles syriens. Des explosifs dissimulés dans un véhicule ont fait samedi au moins six morts à Afrine, tuant trois enfants, deux autres civils et une sixième personne non identifiée, a précisé l’OSDH. Le bilan (...)