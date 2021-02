Ashot Tavadyan : l’Arménie doit protéger ses intérêts et peut bénéficier de la réouverture des routes

Tous les points spécifiés dans les déclarations des dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan le 9 novembre 2020 et le 11 janvier 2021 devraient être mis en œuvre de manière coordonnée, a déclaré Ashot Tavadyan, docteur en économie, dans un entretien avec la Télévision Publique d’Arménie.

La réouverture de toutes les routes de la région découle d’une déclaration signée par les présidents de la Russie et de l’Azerbaïdjan et du Premier ministre arménien après des entretiens de quatre heures à Moscou le 11 janvier. Ils ont également convenu de créer un groupe de travail conjoint qui traitera des questions pratiques questions relatives à la restauration des liaisons de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La réouverture des liaisons ferroviaires et routières dans la région implique la réouverture des routes entre l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan et le reste de l’Azerbaïdjan via la province arménienne du sud-est du Syunik. L’Arménie est censée pour sa part utiliser le territoire azerbaïdjanais comme voie de transit pour les expéditions de marchandises à destination et en provenance de la Russie

« Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit, et c’est un problème auquel est confronté le gouvernement arménien. Je voudrais attirer l’attention sur le point 7 de la déclaration du 9 novembre, qui dit que les gens devraient retourner dans leurs lieux de résidence, non seulement les réfugiés, mais aussi les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Je veux dire Hadrut, les villages arméniens historiques Karin Tak, Skhnakh et Avetaranots (qui sont maintenant contrôlés par l’Azerbaïdjan). Le 8e point note que les captifs, les otages et autres personnes détenues doivent être renvoyés », a déclaré Ashot Tavadyan.

Quant au déblocage des communications, selon Ashot Tavadyan, la route de la ville arménienne de Vardenis à Martakert dans le Haut-Karabakh est fermée aux Arméniens.

"Nous devons protéger nos intérêts. Pour les exportations arméniennes vers la Russie, comme le brandy ou les chaussures, le facteur de transport est insignifiant. D’un point de vue économique, nous sommes plus intéressés par la réouverture du chemin de fer entre Gyumri et Kars en Turquie, car nous transportons nos matières premières - les métaux non ferreux - vers l’Europe. Et ici, nous pouvons obtenir de gros dividendes », a déclaré Ashot Tavadyan, notant que cette question est tombée en quelque sorte hors de vue.

Il a noté que tout d’abord, il est nécessaire de résoudre la question des tarifs.

"Nous ne devons pas permettre que la longueur du chemin de fer en Arménie soit de 45 km ; elle doit être aussi longue que possible. Nous gagnerons en termes de tarifs et notre budget recevra plus de paiements. Le deuxième problème est la sécurité. C’est une question importante. Le troisième problème concerne les avantages économiques. Nous devons définir des tâches claires et présenter des mécanismes de solution », a déclaré Ashot Tavadyan.

Selon lui, une solution globale à ces problèmes peut apporter des dividendes politiques, par exemple sur la question du retour des prisonniers de guerre et des personnes déplacées, ce qui est noté dans le communiqué.

Le Vice-Premier Ministre d’Arménie Mher Grigoryan, le Vice-Premier Ministre d’Azerbaïdjan Shahin Mustafayev et le Vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie Alexei Overchuk ont ​​tenu la première réunion du groupe de travail trilatéral à Moscou le 30 janvier 2021.