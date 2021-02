Le Centre russo-turc de contrôle du cessez-le-feu a été ouvert en Azerbaïdjan

Le Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabagh a été ouvert samedi en Azerbaïdjan.



Le centre recueillera, généralisera et vérifiera les informations sur le respect par les parties du cessez-le-feu et d’autres actions, qui violent les accords conclus. La surveillance sera effectuée grâce à l’utilisation de véhicules aériens sans pilote, ainsi que l’évaluation des données obtenues à partir d’autres sources.



Le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomine, le Ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan, Zakir Asker Oglu Hasanov et le vice-ministre de la défense nationale de la Turquie, Yunus Emre Karaosmanoglu, ont pris part à la cérémonie d’ouverture du centre russo-turc.



Le Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabagh a été ouvert dans la zone du village de Kiyamadinli conformément au mémorandum, signé par les chefs des départements de défense de la Russie et de la Turquie le 11 novembre 2020.



Le personnel du Centre conjoint est représenté sur une base paritaire - jusqu’à 60 hommes de chaque côté. Le centre dispose de lignes de communication directes avec les organes de commandement militaire des parties au conflit et le quartier général du contingent russe de maintien de la paix.