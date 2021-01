Depuis Erévan vers Moscou 4 vols sont prévus aujourd’hui 1er février

Lundi 1er février, 4 vols aériens seront réalisés entre Erévan et Moscou. Selon le site officiel de l’aéroport de Zvartnots Armenia, les compagnies aériennes « Armenia », « Aeroflot » et « Red Wings » effectueront des vols à destination de Moscou ce lundi. Tandis qu’Armenia Airlines assurera des vols à destination de Mineralnye Vody et Rostov-sur-le-Don.

Par ailleurs des vols à destination de Vienne, Doha, Minsk, Dubaï, Téhéran, Beyrouth et Kiev sont également prévus pour ce 1er février.

Il faut rappeler que du 1er février au 1er mars 2021, les citoyens arméniens peuvent traverser la frontière russe par voie aérienne en cas de présentation du résultat négatif du test coronavirus via l’application mobile « Je voyage sans COVID-19 ».



Krikor Amirzayan