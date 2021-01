Coup de poing de l’arbitre contre un joueur de Sevan lors du match amical Chirak Gumri-Sevan (2-1)

Fait assez rare, lors d’un match de football sur le terrain de Dzoraghpyur, en Arménie, entre Chirak Gumri et Sevan -au demeurant match amical- qui s’est terminé sur le score de 2-1 en faveur de Chirak, l’arbitre du match a donné un coup de poing à un joueur de Sevan qui protestait contre un penalty accordé par l’arbitre à l’équipe adverse. L’arbitre du match qui s’est imaginé sur un ring est Samvel Hovsepyan et le joueur de Sevan mis au sol par le coup de poing est Hakob Hambardzoumyan. Ce dernier avait insulté l’arbitre. Et ca ne l’a pas plu…

Krikor Amirzayan