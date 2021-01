Arménie et Azerbaïdjan - Déplacement de Jean-Baptiste Lemoyne à Erevan et Bakou (25-28 janvier 2021)

À la demande du Président de la République, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et desAffaires étrangères, a effectué un déplacement en Arménie et en Azerbaïdjan du 25 au 28 janvier.

M. Lemoyne a assuré les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises de la totale mobilisation de la France, en tant que co-présidente du groupe de Minsk de l’OSCE, en faveur d’un règlement politique du conflit au Haut-Karabagh. Il a notamment souligné l’importance de progresser dans la résolution des questions humanitaires urgentes.

À Erevan, le secrétaire d’État a été reçu par le Premier ministre, Nikol Pachinian, et le ministre des Affaires étrangères, Ara Aivazian, avec qui il a échangé sur la mise en place d’un nouveau volet de coopération économique et financière avec l’Arménie, qui pourrait concerner en priorité les domaines des infrastructures de transports, de gestion de l’eau et de modernisation de l’agriculture. Il a également inauguré, en présence du ministre de l’éducation, le chantier du futur bâtiment du lycée français Anatole France d’Erevan et rencontré les étudiants de l’Université française en Arménie.

À Bakou, où il a été reçu par le Président, Ilham Aliev, ainsi que par les ministres des Affaires étrangères, de l’Économie, des Finances, de la Culture et de l’Éducation, le secrétaire d’État a échangé sur les opportunités de renforcer la relation bilatérale ainsi que sur les perspectives de coopération, de connectivité et de développement économique régional. Il a à cette occasion visité le nouveau dépôt de maintenance ferroviaire à Bilajari, qui concrétise le partenariat entre Alstom et ADY, la compagnie nationale des chemins de fer azerbaïdjanais, ainsi que l’intervention de l’Agence française de développement (AFD) dans le secteur ferroviaire. Il a également rencontré des représentants de la communauté des affaires et s’est entretenu avec le proviseur du lycée français de Bakou et la secrétaire générale de l’université franco-azerbaïdjanaise.

La France, fidèle à son engagement historique, demeure pleinement mobilisée pour bâtir une paix durable dans la région.