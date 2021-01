Revue de la presse arménienne du 28 au 29 janvier 2021

Visite du Secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne/ La presse rend compte de la visite du Secrétaire d’État français Jean-Baptiste Lemoyne. La presse note qu’il s’agit de la deuxième visite du Secrétaire d’État en Arménie en deux mois. Lors de sa réunion avec le Premier ministre, Jean-Baptiste Lemoyne a déclaré que sa délégation comprenait des représentants du Trésor français, de l’Agence française de développement, ajoutant que cette visite s’inscrivait dans le prolongement des accords et des discussions entre le Président de la République et le Premier ministre arménien. Selon le Secrétaire d’État, il était très important pour le Président de pouvoir répondre aux besoins de la partie arménienne le plus rapidement possible. « En décembre, on parlait de l’urgence, et l’arrivée de plusieurs avions livrant de l’aide à l’Arménie grâce aux efforts conjoints de diverses associations caritatives, autorités locales françaises était conditionnée par cela, ce qui montre une fois de plus l’amitié entre nos pays et nos peuples. Après l’urgence, actuellement, comme vous l’avez noté, les projets économiques à moyen et long terme sont importants, et à cet égard je tiens à remercier tous ceux qui ont des réunions intenses dans différentes agences pendant une semaine » a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne. Pachinian a, à son tour, a exprimé la gratitude de la partie arménienne pour l’engagement personnel du Président Emmanuel Macron, du Ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, démontré dès le premier jour de la récente guerre. « Nos discussions et notre ordre du jour ont également des aspects économiques et humanitaires, et je vous prie de bien vouloir transmettre ma gratitude au Président Macron pour notre entretien et pour la rapidité avec laquelle il a réagi à nos accords ». Selon le communiqué, des questions relatives au développement des relations entre l’Arménie et la France, y compris le soutien éventuel à l’attraction des investissements, ont été discutées au cours de la réunion. La réunion a également abordé l’agenda du partenariat économique bilatéral. « Dans ce contexte, le Premier ministre a proposé d’examiner les possibilités de coopération entre le Fonds d’intérêt national arménien (ANIF) et l’Agence française de développement, et la partie française a partagé cet avis ». Pachinian a également parlé de l’expansion de la coopération en matière d’éducation, dont l’exemple réussi est l’activité de l’Université française en Arménie. Un accord a été conclu pour former une plate-forme de communication bilatérale de travail inter-agences et poursuivre les travaux sur les programmes d’intérêt mutuel. Le Secrétaire d’État a également eu une discussion détaillée avec le Ministre arménien des Affaires étrangères (MAE), Ara Ayvazyan. Selon le communiqué, l’utilisation efficace du potentiel de la coopération commerciale et économique a été soulignée comme une priorité, notamment à travers la mise en œuvre de nouveaux programmes cibles par l’Agence française de développement en Arménie, le suivi des nouvelles opportunités d’investissement. Ayvazyan a appelé l’attention du Secrétaire d’État sur la question du « rapatriement immédiat des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan et sur les faux obstacles créés par l’Azerbaïdjan dans ce sens ». Les questions de préservation des monuments historiques et culturels arméniens étaient également au centre des discussions. Répondant aux questions des journalistes, Jean-Baptiste Lemoyne a déclaré considérer que l’importance du format du Groupe de Minsk de l’OSCE restait d’actualité, notamment pour discuter des points qui n’ont pas été inclus dans la déclaration du 9 novembre 2020. Quant à la question des prisonniers de guerre, le Secrétaire d’État a déclaré que cette question était évidemment abordée avec les autorités azerbaïdjanaises chaque fois qu’une telle opportunité se présentait. La presse indique que dans le cadre de sa visite, le Secrétaire d’État s’est rendu également sur le chantier du futur Lycée français Anatole France et accompagné par le Ministre arménien de l’éducation, a été informé des travaux de rénovation, et a eu une réunion avec les écoliers et les enseignants du Lycée. Le Secrétaire d’État s’est dit ému de voir le développement de l’établissement. Il a noté qu’en accordant par bail emphytéotique un nouveau bâtiment au Lycée, le gouvernement arménien avait fait une contribution majeure dans les relations bilatérales. Jean-Baptiste Lemoyne s’est également rendu à l’Université française en Arménie.

Visite du MAE iranien/ La presse rend compte de la visite du Ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui s’est rendu à Erevan mercredi dans le cadre de sa visite régionale. Il a réaffirmé la volonté de son pays d’approfondir les relations avec l’Arménie dans les domaines politique, économique, culturel et de sécurité. Zarif a également exprimé le fort soutien de l’Iran à l’intégrité territoriale de l’Arménie lors de la discussion sur la sécurité régionale et les liens bilatéraux avec son homologue arménien Ara Ayvazyan : « La République islamique d’Iran attache de l’importance à l’intégrité territoriale de tous les pays et s’efforce de veiller à ce que les religions et les droits de tous les peuples soient toujours protégés. Notre ligne rouge est l’intégrité territoriale de la République d’Arménie et nous l’avons clairement indiqué ». Les parties ont exprimé leur préoccupation quant au déploiement de militants étrangers dans la région. Zarif a également mentionné ces préoccupations lors de sa rencontre séparée avec le Premier ministre Nikol Pachinian plus tard dans la journée. Pachinian a déclaré qu’il se réjouissait de discuter avec Zarif du développement et de l’approfondissement des relations bilatérales et d’autres questions importantes. Pachinian a noté que de nombreuses questions, dont le statut du Haut-Karabakh, restaient en suspens et que l’Arménie était prête à poursuivre les négociations dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE. Zarif et Pachinian ont souligné l’importance de « débloquer et de réactiver les liaisons de transport régionales ».

L’Arménie attend la visite des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE/ Selon le MAE Ara Ayvazyan, l’Arménie attend la visite des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE dans la région. Il a également déclaré que pour parler de stabilité, de sécurité et de paix dans la région, il était tout d’abord nécessaire de créer un climat de confiance, ce qui nécessite le rapatriement des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan.

Les vice-premiers ministres arménien, russe et azerbaïdjanais se rencontrent le 30 janvier/ La presse indique que la réunion des vice-premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan aura lieu le 30 janvier à Moscou. Rappelons que l’accord visant à mettre en place un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres des trois pays afin de débloquer toutes les communications économiques et de transport dans la région avait été conclu le 11 janvier à la suite d’une réunion trilatérale des dirigeants des trois pays à Moscou.

Robert Kocharyan participera aux élections anticipes si telles sont organisées/ L’ancien Président Robert Kocharyan a accordé une longue interview aux médias d’opposition lors de laquelle il a déclaré que son équipe et lui participeront aux élections : « Je vais participer avec mon équipe et on va gagner ». Kocharian a indiqué qu’il continuait à croire que de telles élections devaient avoir lieu après la démission de Pachinian et après un certain temps. Cependant, selon lui, si les autorités parviennent à forcer les élections plus tôt il serait mieux d’y participer « Sinon, nous permettrons à ces personnes [au pouvoir] de rétablir leur pouvoir ». Kocharyan a accusé les autorités actuelles d’avoir « transformé l’Arménie d’un allié en un protectorat russe ». Selon lui, la principale mission des soldats de la paix russes au Karabakh est de prévenir les affrontements entre les militaires arméniens et azerbaïdjanais, mais en fait ils sont devenus les garants de la sécurité dans la région. Kocharyan a affirmé que l’impuissance des autorités arméniennes empêche le retour des prisonniers de guerre. En outre, selon Kocharyan, les chefs des communautés frontalières de Syunik s’adressent régulièrement aux autorités, mais celles-ci leur demandent d’assurer elles-mêmes leur protection. « Cette approche du système étatique est inacceptable, elle conduira à l’effondrement de la nation arménienne ». Selon lui, les activités de protestation en Arménie pourraient s’intensifier au printemps. Il a déclaré qu’une enquête d’ampleur était nécessaire pour réfuter ou confirmer la version de la trahison dans la guerre du Karabakh. Selon lui, tout citoyen a le droit de penser qu’il y a eu une trahison par les autorités jusqu’à preuve du contraire. Il a accusé les dirigeants actuels d’avoir affaibli le pays en effondrant des structures de sécurité, en divisant la société et rompant des liens avec les alliés. « Je ne peux pas dire que ces autorités sont des agents turcs, mais si elles l’étaient, elles auraient fait ce qui a été fait maintenant ». Il a réitéré sa position selon laquelle le lancement de son procès sur le 1er mars a également contribué au déclenchement de la guerre.

Cinq prisonniers de guerre arméniens libérés/ « Grâce à la médiation de la partie russe, grâce aux efforts du Service de sécurité national d’Arménie, 5 prisonniers rentrent dans leur patrie » a déclaré le vice-premier ministre, Tigran Avinian. Boris Avagyan, représentant des autorités de facto du Karabakh, a déclaré que les cinq hommes faisaient partie des 62 soldats arméniens qui ont été faits prisonniers début décembre lorsque l’armée azerbaïdjanaise s’est emparée des deux derniers villages sous contrôle arménien dans le district de Hadrut au Karabakh. Selon Avinian, les autorités azerbaïdjanaises ont permis aux 62 prisonniers de parler à leurs familles par téléphone plus tôt dans la journée de jeudi. La presse rappelle que l’Azerbaïdjan avait qualifié ces soldats de « saboteurs » et de « terroristes ». L’Arménie a, de son côté, rendu à l’Azerbaïdjan un prisonnier de guerre. Le Ministre des Affaires étrangères Ara Ayvazyan a de nouveau exigé jeudi la libération inconditionnelle des prisonniers arméniens restants : « L’Azerbaïdjan doit comprendre qu’il s’agit d’une question humanitaire et que si cette question continue à être exploitée, elle deviendra également problématique pour l’Azerbaïdjan ». La presse arménienne cite également la porte-parole du MAE russe selon laquelle pour la Russie « l’option optimale » pour une solution rapide à la question de l’échange de prisonniers était l’échange dans le format « tous contre tous ».

Manifestations à Erevan le jour de l’armée/ Le 28 janvier, jour de l’armée, des manifestations demandant la démission de Pachinian se sont tenues à Erevan, devant les bâtiments gouvernementaux. La presse note que l’alliance des parti d’opposition n’a pas organisé ni participé à ces manifestations. Celles-ci étaient coordonnées par des vétérans de la guerre critiques du gouvernement. Les autorités, quant à elles, se sont rendu au panthéon militaire Yerablur pour rendre hommage aux soldats tombés au front.

Le chef de l’Église arménienne continue de demander la démission de Pachinian/ Le Catholicos Karékine II a réitéré jeudi ses appels à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. La presse note que le Catholicos qui traditionnellement déposait des fleurs à Yerablur avec les dirigeants politiques du pays n’était pas dans la délégation de Pachinian cette année et s’y est rendu séparément. Il a par ailleurs déclaré que l’Église apostolique arménienne discutait de la question de l’appel au Pape François concernant le retour des prisonniers de guerre.

Conversation téléphonique entre les MAE arménien et russe/ Le Ministre des Affaires étrangères Ara Ayvazyan a eu le 27 janvier une conversation téléphonique avec son homologue russe. « Dans le prolongement des contacts précédents, les ministres ont abordé l’agenda bilatéral, la stabilité régionale et les questions de sécurité ». Ayvazyan a souligné la priorité du rapatriement immédiat et sûr des prisonniers de guerre, des otages et des autres détenus.

Officiel de facto du Karabakh : Le retour des réfugiés azerbaïdjanais dans les territoires sous contrôle du Karabakh est exclu/ En réponse aux rumeurs selon lesquelles les réfugiés azerbaïdjanais pourraient retourner dans les colonies près de Stepanakert, le porte-parole du Président de facto du Karabakh, Vahram Poghosyan, a déclaré que cette question n’était pas à l’agenda et qu’une telle chose était exclue. « Le Karabakh ne pourra jamais faire partie de l’Azerbaïdjan. Le Karabakh continuera à construire son État indépendant avec les garanties de sécurité du contingent russe de maintien de la paix » a déclaré Poghosyan.

L’Arménie a amélioré sa position dans le rapport de Transparency International/ L’Arménie a amélioré sa position dans une enquête annuelle sur la perception de la corruption dans le monde, menée par Transparency International. Dans le rapport de 2021, l’Arménie s’est classée 60e sur 180 pays et territoires évalués dans l’indice de perception de la corruption (IPC). Dans le rapport précèdent, elle était classée 77e.

