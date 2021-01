Revue de la presse arménienne du 27 janvier 2021

Le parti au pouvoir veut faire adopter des amendements permettant la dissolution du Parlement sans la démission de Pachinian/ Les députés du groupe parlementaire au pouvoir « Mon pas » ont discuté mardi d’un éventuel amendement constitutionnel qui leur permettrait de dissoudre plus facilement le Parlement et d’ouvrir la voie à de nouvelles élections générales. Selon la Constitution actuelle, des élections anticipées sont organisées quand le Premier ministre démissionne et le Parlement n’arrive pas à deux reprises à élire un autre premier ministre. Pachinian a exprimé sa volonté d’organiser de telles élections en réponse aux demandes de démission de l’opposition, mais à condition que les deux partis d’opposition parlementaire s’engagent formellement à s’abstenir de nommer un candidat en cas de démission de sa part. Les deux parties ont refusé de le faire affirmant que Pachinian craignait que les députés pro-gouvernementaux ne rompent les rangs et votent pour l’installation d’un autre premier ministre. Le parti au pouvoir contrôle officiellement 83 sièges au sein du parlement de 132 membres et devrait en théorie pouvoir facilement empêcher l’élection d’un autre premier ministre désigné par la minorité d’opposition. Le parti au pouvoir veut, sans en donner les raisons claires, faire adopter un amendement constitutionnel qui permettrait à la majorité pro-gouvernementale du Parlement de le dissoudre sans la démission de Pachinian. Pour être adopté, le projet doit être soutenu par au moins 88 parlementaires et le parti au pouvoir a donc besoin du soutien de l’opposition.

Vazgen Manukyan : Si la voie constitutionnelle s’avère infructueuse, nous devrions organiser une révolte/ La presse indique que le candidat de l’alliance de l’opposition au poste du Premier ministre, Vazgen Manukyan, continue sa tournée régionale. « Nous suivons maintenant la voie constitutionnelle en essayant d’expulser Nikol Pachinian. Si la voie constitutionnelle s’avère infructueuse, nous devrions organiser une révolte » a déclaré Manukyan lors d’une réunion à Ararat. S’adressant aux journalistes après la réunion, Manukyan a expliqué que la revole impliquerait des saisies non violentes de bâtiments gouvernementaux. La presse indique qu’il n’était pas clair si ces commentaires reflétaient uniquement ses opinions personnelles ou également celles des parties composant l’alliance. Selon Joghovourd, l’alliance des partis d’opposition va se réunir prochainement pour s’informer mutuellement qu’ils ne veulent plus être dans le « Mouvement du sauvetage de la patrie » et que la lutte devrait être déplacée vers un autre format. « Les dirigeants des partis Dachnak, Arménie prospère, Républicain, Patrie se réuniront, et le deuxième président arménien Robert Kocharyan sera également présent. Il est évident que les dirigeants politiques de l’alliance mentionnée ont déjà rejeté leur candidat au poste de Premier ministre Vazgen Manukyan, mais il n’est pas exclu que Manukyan soit également présent à la réunion des dirigeants pour clarifier la marche à suivre ». Selon les informations de Joghovourd, une partie des chefs de l’opposition pense qu’ils devraient participer aux élections législatives anticipées, et une autre partie pense qu’un tel accord ne devrait pas être conclu avec les autorités actuelles.

Réunion Zarif- Lavrov/ La presse rend compte de la réunion à Moscou entre les Ministres des Affaires étrangères russe et iranien. Lors du briefing à la fin de la réunion, Javad Zarif a exprimé l’espoir que les « désaccords » entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se transformeraient en « partenariat et coopération ». « Et nous pouvons, en nous appuyant sur la coopération régionale, aller vers la création d’une synergie et trouver les voies qui ont été fermées pendant des décennies, ouvrir ces voies, afin qu’elles conduisent au progrès économique de toute cette région » a déclaré le Ministre iranien. Selon lui, la « synergie économique » est la meilleure garantie pour la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a également félicité le Président russe, ainsi que la Fédération de Russie pour avoir mis fin au conflit. Le Ministre russe a, à son tour, déclaré qu’il a discuté avec son homologue iranien de la situation au Karabakh et des déclarations trilatérales, notamment celle du 11 janvier 2021 « qui portait sur la coopération en vue de débloquer toutes les communications économiques, de transport et autres dans le Caucase du Sud avec la participation des pays de la région et de tous leurs voisins, y compris la République islamique d’Iran ». Lavrov s’est dit sûr que ce travail permettra de « résoudre complètement les aspects politiques restants de la situation autour du Haut-Karabakh sur des bases équitables, au bénéfice des peuples arménien et azerbaïdjanais, et bien sûr, au bénéfice de tous leurs voisins ». Javad Zarif est en tournée régionale, il est arrivé à Erevan le 27 janvier.

Le Centre conjoint russo-turc surveillera le cessez-le-feu au Karabakh à l’aide de drones/ Le Ministère russe de la Défense a annoncé que les troupes russes s’entraînaient en vue de leur déploiement au Centre conjoint russo-turc qui surveille le cessez-le-feu du Haut-Karabakh. « Le personnel du centre commun assurera le suivi de la situation et la supervision du respect du cessez-le-feu avec l’utilisation d’engins aériens sans pilote » dit le communiqué.

Rapport sur la menace qui pèse sur le patrimoine culturel arménien au Karabakh/ L’Ombudsman de facto du Karabakh a publié un rapport sur le vandalisme contre le patrimoine culturel arménien dans les territoires du Karabakh passés sous le contrôle azerbaïdjanais. Selon le rapport, au moins 1456 monuments historiques et culturels arméniens, dont 161 monastères et églises, 591 khachkars (croix de pierre), les anciens sites de Tigranakert, Azokh, Nor Karmiravan, Mirik, Keren, les forteresses et châteaux, sanctuaires et autres monuments sont restés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. 8 musées sont également passés sous le contrôle azerbaïdjanais avec 19 311 expositions. Le rapport présente un certain nombre de cas de destruction et d’actes de vandalisme contre le patrimoine culturel arménien pendant et après la guerre. Il fait également référence à la politique de l’Azerbaïdjan qui consiste à essayer de présenter le patrimoine culturel arménien comme étant albanais. L’Ombudsman de facto du Karabakh considère donc qu’il est urgent que les organisations internationales compétentes et en particulier l’UNESCO prennent des mesures efficaces et immédiates pour préserver le patrimoine culturel arménien au Karabakh.

L’ambassade arménienne s’inquiète de l’attaque contre l’église arménienne à Marseille/ « L’attaque sur le Centre culturel de l’Église arménienne de Marseille suscite notre vive préoccupation. Nous réaffirmons que tout acte de haine au motif d’appartenance ethnique doit être banni, à l’instar des récentes agressions turco-azéries contre des individus et le patrimoine arméniens » a déclaré l’ambassade d’Arménie en France. Selon la presse, le 24 janvier, vers 18h40, des inconnus ont ouvert le feu au centre culturel de Saint-Sahak et Saint-Mesrop à Marseille.

Une partie de l’aide humanitaire pour le Karabakh sera fournie par le Centre de réponse humanitaire russo-arménien/ La presse indique que l’Ambassadeur russe a rencontré le Ministre des situations d’urgence Andranik Piloyan. Les parties ont salué l’activité du centre de réponse humanitaire russo-arménien basé à Erevan, ainsi que les projets en cours. La discussion a également porté sur le retour des prisonniers de guerre arméniens d’Azerbaïdjan, la question de l’intensification des opérations de recherche des personnes tuées ou disparues au combat. Piloyan a aussi eu des entretiens téléphoniques avec le Ministre russe de la défense civile, des situations d’urgence et de l’élimination des conséquences des catastrophes naturelles, Yevgeny Zinichev, et a discuté des questions relatives à l’expansion des activités du Centre de réponse humanitaire russo-arménien. Les parties ont proposé de fournir une certaine partie de l’aide humanitaire pour le Karabakh par l’intermédiaire de ce Centre.

Réunion Tsaroukian- Kopyrkin/ Gagik Tsaroukian, chef du parti d’opposition parlementaire « Arménie prospère », a rencontré l’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin. Les parties ont discuté des questions liées à la situation créée dans la région après la guerre, au retour des prisonniers de guerre et à l’agenda politique interne en Arménie. Tsaroukian a réaffirmé que la Russie était « le principal garant de la sécurité dans la région et le partenaire stratégique irremplaçable de l’Arménie » et a déclaré qu’il n’y avait pas d’alternative au renforcement et au développement continu des liens politiques et économiques entre l’Arménie et la Russie.

Conséquences environnementales de la guerre/ La presse rend compte de la conférence de presse du Ministre de l’environnement, Romanos Petrosyan. Selon lui, les sources des rivières Vorotan et Arpa qui alimentent le lac Sevan sont désormais sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, car elles se trouvent dans la région de Karvachar. D’après lui, son Ministère a envoyé un rapport sur ce sujet au Ministère de la Défense. Petrosyan a également déclaré que la récente guerre avait touché 1 000 hectares de forêts en Arménie, dont 100 dans le nord-est (économie forestière d’Artsvaberd dans la région de Tavush), et le reste dans la région de Syunik. Selon lui, son Ministère a préparé un rapport sur ce sujet qu’il a envoyé aux partenaires internationaux.

Autres développements/ Selon les sources de Joghovourd, le parti au pouvoir voudrait licencier Arman Tatoyan, Ombudsman d’Arménie, car celui-ci est devenu très critique à l’égard du gouvernement et parle souvent des erreurs des autorités. Selon Nikol Pachinian, l’Arménie et la Russie reprendront des communications aériennes bilatérales régulières à partir du 1er février. Le Président, Armen Sarkissian, infecté par la COVID, a quitté l’hôpital de Londres et continue son traitement à domicile. Une « dynamique positive » est observée dans son état de santé. D’après son cabinet, Sarkissian retournera à Erevan dès qu’il recevra l’autorisation des médecins de le faire.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France