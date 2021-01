Revue de la presse arménienne du 23 au 26 janvier 2021

Relations Arménie- États-Unis/ L’ambassadrice des États-Unis en Arménie, Lynne M. Tracy, a publié un articleintitulé « La démocratie est précieuse » dans lequel elle indique que les États-Unis « renouvellent leur engagement à travailler en partenariat avec le peuple arménien, le gouvernement, la société civile, les médias et le secteur privé pour soutenir les aspirations du peuple arménien qui a exprimé son choix pour des réformes significatives et tangibles visant à renforcer les institutions démocratiques de l’Arménie et pour un avenir plus prospère ». Selon la presse, le candidat du Président américain Joe Biden au poste de secrétaire d’État a déclaré que les États-Unis devraient renforcer la sécurité de l’Arménie et intensifier leur participation au processus de négociation du Haut-Karabakh pour contribuer à prévenir une autre guerre dans la région. Dans des réponses écrites aux questions soumises par le sénateur américain pro-arménien Robert Menendez, Antony Blinken a également déclaré que l’administration Biden allait « revoir » l’assistance à la sécurité en Azerbaïdjan en raison de la récente guerre au Karabakh. M. Blinken a également confirmé que la nouvelle administration consultera le Congrès sur la formulation de sa déclaration du 24 avril. Sa Sainteté Aram Ier, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, a envoyé une lettre de félicitations au Président américain Joe Biden à l’occasion de son entrée en fonction. Il a exprimé sa confiance dans le fait que le Président continuerait à soutenir la démocratie, la souveraineté des peuples et la prévention du génocide, exprimant son espoir quant à la reconnaissance officielle du génocide arménien par les États-Unis. Le Président arménien Armen Sarkissian a félicité Joe Biden pour son investiture en tant que 46e président des États-Unis : « J’espère que notre coopération permettra de faire progresser les relations amicales entre l’Arménie et les États-Unis et contribuera à la paix et à la stabilité tant attendues dans la région. Je vous souhaite tout le succès possible, à vous et à votre administration ».

Critiques à la suite des rumeurs sur la nomination de Lilit Makunts au poste d’Ambassadeur d’Arménie aux États-Unis/ Les leaders de l’opposition ont dénoncé lundi les rumeurs selon lesquelles Pachinian nommerait la députée Lilit Makunts, qu’ils considèrent être politiquement inexpérimentée, comme nouvel ambassadeur de l’Arménie aux États-Unis. Lilit Makunts, qui dirige le groupe parlementaire majoritaire, a déclaré que cette question était à l’ordre du jour, mais qu’elle était toujours en cours de discussion. Makunts a minimisé son manque d’expérience diplomatique et a fait valoir que les nominations politiques d’ambassadeurs étaient une pratique courante dans le monde entier. La presse rappelle que Makunts enseignait l’anglais à l’université slave de Erevan et n’avait pas exercé d’activités politiques avant d’être nommée Ministre de la culture de l’Arménie par Pachinian après la révolution des velours. Selon la presse, la raison pour laquelle Pachinian souhaite remplacer l’Ambassadeur actuel Varujan Nersesyan n’est pas claire. Le bureau du Premier ministre n’a pas commenté les rapports sur la nomination de Makunts. Les partis d’opposition parlementaire ont critiqué cette possible nomination. Selon Naira Zohrabian du parti « Arménie prospère », la seule compétence de Makunts est qu’elle maitrise l’anglais. « Organisons un concours pour le meilleur anglophone et désignons le gagnant comme ambassadeur aux États-Unis » a suggéré Zohrabian de manière acerbe. Gevorg Gorgisian du parti « Arménie lumineuse » a dénoncé le fait que Makunts n’est pas une diplomate : « Je ne sais pas ce qu’elle va faire là-bas [à Washington] ». Selon lui, il s’agit de la poursuite « des mauvaises vieilles traditions » [référence aux nominations d’ambassadeurs à motivation politique faites par les anciens dirigeants de l’Arménie]. L’information a également suscité les critiques de l’un des deux principaux groupes de lobby arméniens aux États-Unis, le Comité national arménien d’Amérique. « Les enjeux étant si importants et le besoin de professionnels sérieux et expérimentés si évident, nous ne pouvons pas nous permettre une formation sur le tas, des sinécures politiques ou quoi que ce soit d’autre que notre meilleur dans les postes diplomatiques de haut niveau » a déclaré le directeur exécutif de ce Comité.

Le MAE iranien se rendra en Arménie le 27 janvier/ Le Ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif se rendra en Arménie le 27 janvier dans le cadre de sa visite régionale.

Relations Arménie-Iran/ La presse rend compte de la visite en Iran du 22 au 26 janvier de la délégation arménienne conduite par le Ministre de l’économie, Vahan Kerobyan. La délégation a rencontré Alireza Razm Hosseini, le Ministre iranien de l’industrie, des mines et du commerce et un protocole d’accord a été signé entre les Ministères de l’économie des deux pays. Hosseini, cité par la presse arménienne, a estimé les exportations de l’Iran vers l’Arménie à environ 300 millions de dollars et a noté que la signature de ce protocole d’accord constituerait un grand pas vers l’amélioration du niveau des échanges entre les deux pays voisins. Soulignant que l’Arménie est l’un des membres de l’Union économique eurasiatique (UEE), avec laquelle l’Iran a récemment signé un accord commercial préférentiel, Hosseini a déclaré que l’Iran cherchait à devenir un membre permanent de l’UEE et que l’Arménie pourrait être d’une grande aide à cet égard. Selon le Ministre iranien, des domaines comme l’industrie minière, l’alimentation et les appareils ménagers pourraient être de bonnes opportunités pour les deux pays de développer une coopération mutuelle. Pour sa part, Kerobyan a exprimé la volonté du gouvernement arménien de coopérer pour stimuler le commerce mutuel et produire des produits communs et pour ouvrir la voie à l’entrée de l’Iran sur les marchés de pays tiers. Kerobyan a également rencontré Abdolnaser Hemmati, gouverneur de la Banque centrale d’Iran, qui a déclaré que l’Iran et l’Arménie allaient augmenter leur volume d’échanges sur la base des accords conclus entre les deux pays. Les deux parties ont conféré à l’expansion des relations économiques ainsi qu’aux méthodes de transfert d’argent et de ressources entre les deux pays.

L’Arménie et l’Iran vont créer un centre d’échange de technologies/ Citant la presse iranienne, la presse locale indique que l’Iran et l’Arménie vont mettre en place un centre d’échange de technologies afin d’élargir et de renforcer les liens bilatéraux dans les domaines concernés. Lors d’une rencontre entre les dirigeants de PME des deux pays, les parties ont souligné le développement de la coopération entre les PME iraniennes et arméniennes ainsi que la mise en place d’un centre technologique entre les deux pays.

Le MAE arménien et la cheffe de l’UNESCO discutent de la préservation du patrimoine arménien dans le Haut-Karabakh/ Le Ministre des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, a eu une conversation téléphonique avec la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. Les parties ont une nouvelle fois évoqué les questions de la préservation du patrimoine historique et religieux arménien dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et les perspectives de coopération avec l’UNESCO à cet effet. Ayvazyan a souligné l’urgence de prendre des mesures pour la protection du patrimoine arménien dans les territoires qui sont passés sous contrôle azerbaïdjanais, « ce qui devient plus alarmant à la lumière de la destruction délibérée du patrimoine arménien et des efforts pour déformer leur véritable appartenance ». Il a jugé inadmissible la politisation de la protection du patrimoine et les efforts de l’Azerbaïdjan pour créer des obstacles artificiels à leur protection.

Les résolutions du Parlement européen sur le conflit du Haut-Karabakh/ Le Parlement européen a fermement condamné le rôle déstabilisateur de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh, a accusé Ankara d’envoyer des combattants terroristes dans la zone de conflit et a demandé la fin de l’aide militaire turque à l’Azerbaïdjan. Dans deux résolutions adoptées, le Parlement européen a également salué le cessez-le-feu, mais a averti que le conflit restait non résolu. Les textes appellent la Turquie à « s’abstenir de toute ingérence dans le conflit du Haut-Karabakh ». L’une des résolutions appelle à un règlement de la question du Karabakh fondé « sur les principes de base ». La presse indique qu’il s’agit d’un accord-cadre de paix qui est depuis longtemps proposé conjointement par les trois coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. La résolution souligne la nécessité urgente d’assurer « la sécurité de la population arménienne et de son patrimoine culturel dans le Haut-Karabakh ». L’Arménie a salué les résolutions du Parlement européen. La porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan, a notamment salué les appels de la législature européenne à un accord sur le futur statut du Karabakh « fondé sur les principes de base du groupe [de Minsk] ». « Nous partageons les évaluations du Parlement européen concernant les événements causés par l’utilisation de la force militaire par l’Azerbaïdjan, ainsi que les moyens de sortir de cette situation » a déclaré le Ministère de facto des Affaires étrangères du Karabakh.

Le parti au pouvoir nomme ses candidats au Conseil judiciaire suprême/ Lors d’un vote au Parlement boycotté par l’opposition, le parti au pouvoir a voté en faveur de la nomination de Gagik Jhangiryan, un ancien procureur controversé, et l’expert juridique Davit Khachatryan aux sièges vacants de Conseil judiciaire suprême. La porte-parole du parti « Arménie prospère » a déclaré que son parti ne trouvait pas « politiquement opportun » de participer au vote tout en notant qu’ils avaient des réserves quant aux candidats. Le représentant de l’autre parti d’opposition parlementaire « Arménie lumineuse », Taron Sahakyan, a déclaré que la décision de ne pas participer au vote était politique et résultait du fait que « l’opposition a été empêchée de participer aux réformes judiciaires ».

Ter-Petrosyan a eu une réunion avec l’ambassadeur de Russie/ Le porte-parole du premier Président, Levon Ter-Petrosyan, a déclaré que Ter-Petrosyan a accueilli dans sa maison l’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin. « Un certain nombre de questions d’intérêt bilatéral pour les relations russo-arméniennes ont été abordées, notamment la nécessité urgente de renvoyer les prisonniers de guerre détenus en Azerbaïdjan, ce qui améliorera considérablement l’humeur du public tant en Arménie qu’au Karabakh et contribuera aux efforts futurs de normalisation des relations dans la région » a déclaré le porte-parole. Selon le quotidien Past, l’Ambassadeur russe aurait intensifié ses contacts politiques et aurait également des rencontres avec les autres ex-présidents arméniens.

Autres développements/ 30 tonnes d’aide humanitaire sont arrivées en Arménie par un vol spécial du Ministère allemand de la Défense. Une délégation conduite par le chef adjoint de l’état-major général des forces armées russes, le colonel-général Sergei Istrakov, est arrivée en Arménie le 25 janvier pour participer aux négociations sur la coopération bilatérale en matière de défense entre l’Arménie et la Russie. Le 22 janvier, dans la région de Kakheti en Géorgie, le Ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Ara Ayvazyan, a eu une réunion non officielle avec David Zalkaliani, vice-premier ministre et Ministre des Affaires étrangères de Géorgie. Les parties ont souligné que « seule une paix durable, qui répond aux intérêts de tous, peut créer des garanties réelles pour la promotion de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région ». Selon le quotidien Iravunk, Nikol Pachinian cherche à remplacer le MAE Ayvazyan, car ce dernier n’a pas suffisamment d’influence au sein du Ministère.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France